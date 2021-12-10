Итальянский ужин – ризотто с креветками и шпинатом: эксклюзивный рецепт от Алекса Якутова
Ризотто наряду с пастой и пиццей – одно из самых популярных блюд и символ итальянской кухни. Рис с мягким сливочным вкусом и ароматом вина идеально подходит для ужина.
Шеф "Адской кухни" (Новый канал) Алекс Якутов поделился эксклюзивно с FoodOboz рецептом вкусного ризотто с креветками и шпинатом.
Ингредиенты:
Рис "Арборио" – 300 г
Свежие креветки – 350 г
Петрушка – 10 г
Шпинат – 50 г
Зелень сельдерея – 10 г
Оливковое масло – 50 г
Чеснок – 4 зуб.
Вино белое сухое – 70 г
Сливочное масло – 60 г
Пармезан – 80 г
Соль – по вкусу
Розмарин – по вкусу
Способ приготовления :
1. Креветки зачищаем, панцири отправляем в кастрюлю, добавляем воду и ставим вариться. Бросаем стебель сельдерея, лук, чеснок, немного розмарина. Варим бульон. Он понадобится для ризотто.
2. Обжариваем чеснок на оливковом масле.
3. Добавляем к нему рис и прогреваем на сковороде.
"В классической технике вино вливают к рису сразу, но мы добавим почти в самом конце, чтобы его вкус сохранился, а ризотто вышло более ароматным и насыщенным", – отметил кулинар.
4. Когда рис прогреется, вливаем небольшими порциями на сковороду бульон. Так делаем все время, пока готовится ризотто.
5. В бульоне доводим рис до готовности, постоянно помешивая.
6. После к рису отправляем креветки и шпинат. Чтобы они не переварились, добавьте их в тот момент, когда крупа будет на три четверти готова. Тогда же вливаем вино.
7. Когда ризотто будет почти готово, снимите его с огня, добавьте сливочное масло, пармезан, накройте крышкой и дайте постоять пять минут и можно подавать блюдо.
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