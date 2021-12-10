Итальянский ужин – ризотто с креветками и шпинатом: эксклюзивный рецепт от Алекса Якутова

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Алекс Якутов поделился рецептом ризотто с креветками

Ризотто наряду с пастой и пиццей – одно из самых популярных блюд и символ итальянской кухни. Рис с мягким сливочным вкусом и ароматом вина идеально подходит для ужина.

Шеф "Адской кухни" (Новый канал) Алекс Якутов поделился эксклюзивно с FoodOboz рецептом вкусного ризотто с креветками и шпинатом.

Ингредиенты:

  • Рис "Арборио" – 300 г

  • Свежие креветки – 350 г

  • Петрушка – 10 г

  • Шпинат – 50 г

  • Зелень сельдерея – 10 г

  • Оливковое масло – 50 г

Оливковое масло
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  • Чеснок – 4 зуб.

  • Вино белое сухое – 70 г

  • Сливочное масло – 60 г

  • Пармезан – 80 г

  • Соль – по вкусу

  • Розмарин – по вкусу

Способ приготовления :

1. Креветки зачищаем, панцири отправляем в кастрюлю, добавляем воду и ставим вариться. Бросаем стебель сельдерея, лук, чеснок, немного розмарина. Варим бульон. Он понадобится для ризотто.

Рис для блюда

2. Обжариваем чеснок на оливковом масле.

3. Добавляем к нему рис и прогреваем на сковороде.

Креветки для ризотто

"В классической технике вино вливают к рису сразу, но мы добавим почти в самом конце, чтобы его вкус сохранился, а ризотто вышло более ароматным и насыщенным", – отметил кулинар.

4. Когда рис прогреется, вливаем небольшими порциями на сковороду бульон. Так делаем все время, пока готовится ризотто.

Как приготовить ризотто дома

5. В бульоне доводим рис до готовности, постоянно помешивая.

6. После к рису отправляем креветки и шпинат. Чтобы они не переварились, добавьте их в тот момент, когда крупа будет на три четверти готова. Тогда же вливаем вино.

Добавьте вино в рис

7. Когда ризотто будет почти готово, снимите его с огня, добавьте сливочное масло, пармезан, накройте крышкой и дайте постоять пять минут и можно подавать блюдо.

Ризотто с креветками

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