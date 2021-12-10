Ризотто наряду с пастой и пиццей – одно из самых популярных блюд и символ итальянской кухни. Рис с мягким сливочным вкусом и ароматом вина идеально подходит для ужина.

Шеф "Адской кухни" (Новый канал) Алекс Якутов поделился эксклюзивно с FoodOboz рецептом вкусного ризотто с креветками и шпинатом.

Ингредиенты:

Рис "Арборио" – 300 г

Свежие креветки – 350 г

Петрушка – 10 г

Шпинат – 50 г

Зелень сельдерея – 10 г

Оливковое масло – 50 г

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Чеснок – 4 зуб.

Вино белое сухое – 70 г

Сливочное масло – 60 г

Пармезан – 80 г

Соль – по вкусу

Розмарин – по вкусу

Способ приготовления :

1. Креветки зачищаем, панцири отправляем в кастрюлю, добавляем воду и ставим вариться. Бросаем стебель сельдерея, лук, чеснок, немного розмарина. Варим бульон. Он понадобится для ризотто.

2. Обжариваем чеснок на оливковом масле.

3. Добавляем к нему рис и прогреваем на сковороде.

"В классической технике вино вливают к рису сразу, но мы добавим почти в самом конце, чтобы его вкус сохранился, а ризотто вышло более ароматным и насыщенным", – отметил кулинар.

4. Когда рис прогреется, вливаем небольшими порциями на сковороду бульон. Так делаем все время, пока готовится ризотто.

5. В бульоне доводим рис до готовности, постоянно помешивая.

6. После к рису отправляем креветки и шпинат. Чтобы они не переварились, добавьте их в тот момент, когда крупа будет на три четверти готова. Тогда же вливаем вино.

7. Когда ризотто будет почти готово, снимите его с огня, добавьте сливочное масло, пармезан, накройте крышкой и дайте постоять пять минут и можно подавать блюдо.

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