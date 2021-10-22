Из чего готовить смузи зимой: топ-3 рецепта

Смузи обычно всегда ассоциируется с летом, когда как раз сезон многих ягод и фруктов. Их можно с легкостью миксовать между собой и готовить вкусный и питательный напиток. Существует мнение, что смузи не создает ощущения тяжести в желудке и после приема можно длительное время оставаться сытым. Но что делать зимой, когда сезонных фруктов не так уж и много?

Редакция FoodOboz, опираясь на советы экспертов, расскажет, с чего приготовить смузи зимой.

Зеленый смузи по рецепту malvalanda в Instagram

Ингредиенты:

Кейл – 3 листа

Зеленое яблоко – 1 шт

Авокадо – 1/2 шт

Лимон – 1/4 шт

Вода – по желанию

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Способ приготовления: взбить все ингредиенты в чаше блендера.

Смузи с киви и бананом по рецепту grenache_rose в Instagram

Ингредиенты:

Киви – 4 шт

Банан – 2 шт

Йогурт – 120 мл

Мед – 2 ч. л.

Способ приготовления: взбить все ингредиенты в чаше блендера.

Смузи мокко по рецепту кулинарного Youtube-канала "VegaNik"

Ингредиенты:

Вода – 50 мл

Замороженное цукини – 1/2 шт

Банан – 1шт

Финики – 5 шт

Кешью – 50 г

Эспрессо – 1/2 ст

Какао – 1 ст. л.

Ванильный экстракт

Миндальное или кокосовое молоко – 1 ст

Способ приготовления: взбить все ингредиенты в чаше блендера.

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