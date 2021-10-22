Из чего готовить смузи зимой: топ-3 рецепта
Смузи обычно всегда ассоциируется с летом, когда как раз сезон многих ягод и фруктов. Их можно с легкостью миксовать между собой и готовить вкусный и питательный напиток. Существует мнение, что смузи не создает ощущения тяжести в желудке и после приема можно длительное время оставаться сытым. Но что делать зимой, когда сезонных фруктов не так уж и много?
Редакция FoodOboz, опираясь на советы экспертов, расскажет, с чего приготовить смузи зимой.
Зеленый смузи по рецепту malvalanda в Instagram
Ингредиенты:
Кейл – 3 листа
Зеленое яблоко – 1 шт
Авокадо – 1/2 шт
Лимон – 1/4 шт
Вода – по желанию
Способ приготовления: взбить все ингредиенты в чаше блендера.
Смузи с киви и бананом по рецепту grenache_rose в Instagram
Ингредиенты:
Киви – 4 шт
Банан – 2 шт
Йогурт – 120 мл
Мед – 2 ч. л.
Способ приготовления: взбить все ингредиенты в чаше блендера.
Смузи мокко по рецепту кулинарного Youtube-канала "VegaNik"
Ингредиенты:
Вода – 50 мл
Замороженное цукини – 1/2 шт
Банан – 1шт
Финики – 5 шт
Кешью – 50 г
Эспрессо – 1/2 ст
Какао – 1 ст. л.
Ванильный экстракт
Миндальное или кокосовое молоко – 1 ст
Способ приготовления: взбить все ингредиенты в чаше блендера.
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