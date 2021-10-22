Из чего готовить смузи зимой: топ-3 рецепта

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
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Из чего готовить смузи зимой: топ-3 рецепта

Смузи обычно всегда ассоциируется с летом, когда как раз сезон многих ягод и фруктов. Их можно с легкостью миксовать между собой и готовить вкусный и питательный напиток. Существует мнение, что смузи не создает ощущения тяжести в желудке и после приема можно длительное время оставаться сытым. Но что делать зимой, когда сезонных фруктов не так уж и много?

Редакция FoodOboz, опираясь на советы экспертов, расскажет, с чего приготовить смузи зимой.

Зеленый смузи по рецепту malvalanda в Instagram

Смузи с авокадо и яблоком

Ингредиенты:

  • Кейл – 3 листа

  • Зеленое яблоко – 1 шт

  • Авокадо – 1/2 шт

  • Лимон – 1/4 шт

  • Вода – по желанию

Видео дня

Способ приготовления: взбить все ингредиенты в чаше блендера.

Смузи с киви и бананом по рецепту grenache_rose в Instagram

Смузи с киви и бананом

Ингредиенты:

  • Киви – 4 шт

  • Банан – 2 шт

  • Йогурт – 120 мл

  • Мед – 2 ч. л.

Способ приготовления: взбить все ингредиенты в чаше блендера.

Смузи мокко по рецепту кулинарного Youtube-канала "VegaNik"

Ингредиенты:

  • Вода – 50 мл

  • Замороженное цукини – 1/2 шт

  • Банан – 1шт

  • Финики – 5 шт

  • Кешью – 50 г

  • Эспрессо – 1/2 ст

  • Какао – 1 ст. л.

  • Ванильный экстракт

  • Миндальное или кокосовое молоко – 1 ст

Способ приготовления: взбить все ингредиенты в чаше блендера.

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