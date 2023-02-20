Для того чтобы приготовить вкусные и сытные котлеты, не обязательно использовать мясо. Для блюда отлично подойдет обычная гречка. Можно использовать даже вчерашнюю. Вкусу придаст овощная зажарка, а хрустящими изделия сделают панировочные сухари.

Идея приготовления простых гречяных котлет опубликована на странице фудблогера Татьяны с ником tanya.perchik в Instagram.

Ингредиенты:

гречка – 300 г

лук – 1-2 шт.

морковь – 1 шт.

панировочные сухари (мука)

чеснок – 3 зубчика

яйца – 3 шт.

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Способ приготовления:

1. Отвариваем гречку.

2. Обжариваем лук, морковь, чеснок.

3. К гречке добавляем яйца, овощи.

4. Формируем котлетки влажными руками.

5. Обваливаем в панировочных сухарях.

6. Обжариваем с 2 сторон.

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