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Из чего, кроме фарша, сделать вкусные котлеты: бюджетный вариант
Для того чтобы приготовить вкусные и сытные котлеты, не обязательно использовать мясо. Для блюда отлично подойдет обычная гречка. Можно использовать даже вчерашнюю. Вкусу придаст овощная зажарка, а хрустящими изделия сделают панировочные сухари.
Идея приготовления простых гречяных котлет опубликована на странице фудблогера Татьяны с ником tanya.perchik в Instagram.
Ингредиенты:
- гречка – 300 г
- лук – 1-2 шт.
- морковь – 1 шт.
- панировочные сухари (мука)
- чеснок – 3 зубчика
- яйца – 3 шт.
Способ приготовления:
1. Отвариваем гречку.
2. Обжариваем лук, морковь, чеснок.
3. К гречке добавляем яйца, овощи.
4. Формируем котлетки влажными руками.
5. Обваливаем в панировочных сухарях.
6. Обжариваем с 2 сторон.
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