Из чего, кроме фарша, сделать вкусные котлеты: бюджетный вариант

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Из чего, кроме фарша, сделать вкусные котлеты: бюджетный вариант

Для того чтобы приготовить вкусные и сытные котлеты, не обязательно использовать мясо. Для блюда отлично подойдет обычная гречка. Можно использовать даже вчерашнюю. Вкусу придаст овощная зажарка, а хрустящими изделия сделают панировочные сухари.

Идея приготовления простых гречяных котлет опубликована на странице фудблогера Татьяны с ником tanya.perchik в Instagram.

Из чего, кроме фарша, сделать вкусные котлеты: бюджетный вариант

Ингредиенты:

  • гречка – 300 г
  • лук – 1-2 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • панировочные сухари (мука)
  • чеснок – 3 зубчика
  • яйца – 3 шт.
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Способ приготовления:

Из чего, кроме фарша, сделать вкусные котлеты: бюджетный вариант

1. Отвариваем гречку.

2. Обжариваем лук, морковь, чеснок.

Из чего, кроме фарша, сделать вкусные котлеты: бюджетный вариант

3. К гречке добавляем яйца, овощи.

4. Формируем котлетки влажными руками.

Из чего, кроме фарша, сделать вкусные котлеты: бюджетный вариант

5. Обваливаем в панировочных сухарях.

Из чего, кроме фарша, сделать вкусные котлеты: бюджетный вариант

6. Обжариваем с 2 сторон.

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