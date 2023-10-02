Чтобы котлеты были вкусными и сытными – их не обязательно готовить из мяса. Для блюда отлично подходит красная чечевица. Ее нужно сбить в пюре, а также добавить остальные компоненты для вкуса и плотности.

Идея приготовления сочных котлет из чечевицы опубликована на странице нутрициолога Ольги Пинс (olya_pins) в Instagram. В составе нет яиц, пшеничной муки или хлеба, поэтому употреблять такое блюдо будет очень полезно.

Ингредиенты:

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200 г чечевицы (зеленая или красная)

1 лук

1 морковь

2-4 ст.л. кукурузной муки

масло для жарки

куркума, паприка, карри, соль

Способ приготовления:

1. Чечевицу залить водой.

2. Добавить соль.

3. Довести до кипения и проварить 2 минуты.

4. Нарезать лук на маленькие кубики.

5. Морковь натереть.

6. Обжарить овощи на небольшом количестве растительного масла.

7. Добавить специи.

8. Отварную чечевицу взбиваем до состояния пюре в чаше блендера.

9. Добавить обжаренные овощи.

10. Хорошо перемешать и добавить муку.

11. Сформировать котлеты и обвалять их в муке.

12. Пожарить на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла.

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