Из чего, кроме мяса, приготовить вкусные котлеты: получаются золотистыми и очень сочными
Чтобы котлеты были вкусными и сытными – их не обязательно готовить из мяса. Для блюда отлично подходит красная чечевица. Ее нужно сбить в пюре, а также добавить остальные компоненты для вкуса и плотности.
Идея приготовления сочных котлет из чечевицы опубликована на странице нутрициолога Ольги Пинс (olya_pins) в Instagram. В составе нет яиц, пшеничной муки или хлеба, поэтому употреблять такое блюдо будет очень полезно.
Ингредиенты:
- 200 г чечевицы (зеленая или красная)
- 1 лук
- 1 морковь
- 2-4 ст.л. кукурузной муки
- масло для жарки
- куркума, паприка, карри, соль
Способ приготовления:
1. Чечевицу залить водой.
2. Добавить соль.
3. Довести до кипения и проварить 2 минуты.
4. Нарезать лук на маленькие кубики.
5. Морковь натереть.
6. Обжарить овощи на небольшом количестве растительного масла.
7. Добавить специи.
8. Отварную чечевицу взбиваем до состояния пюре в чаше блендера.
9. Добавить обжаренные овощи.
10. Хорошо перемешать и добавить муку.
11. Сформировать котлеты и обвалять их в муке.
12. Пожарить на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла.
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