Из чего приготовить диетическую и полезную шаурму: без майонеза и кетчупа
Несмотря на то, что шаурма – это очень вкусное и любимое многими блюдом, оно не всегда полезное в классическом варианте. Поэтому его можно приготовить самостоятельно по-новому – без вредного майонеза и острого кетчупа. Выбрав удачные ингредиенты для начинки и полезный соус, вы получите вполне сбалансированный и диетический прием пищи.
Нутрициолог Алина Сапига (alina_sapigaa) на своей странице в Instagram поделилась рецептом диетической шаурмы с полезной начинкой.
Ингредиенты:
филе куриное – 80 г
капуста – 50 г
томаты – 50 г
сыр твердый – 30-30 г
лаваш – 1 лист (80-100 г)
Для соуса:
белый йогурт 1,6-2,5% – 50-60 г
горчица
Способ приготовления:
1. Предварительно приготовить филе. Его можно отварить, запечь или протушить в собственном соку под крышкой.
2. Произвольно порезать готовое филе.
3. Нарезать капусту и томаты.
4. Порезать или натереть сыр.
5. Смешать ингредиенты для соуса. Горчицу можно выбирать любую: крепкую, легкую, дижонскую или микс всех.
6. Полученным соусом смазать лист лаваша.
7. Выложить филе, овощи и сыр. Завернуть в виде ролла.
8. Выложить шаурму на сухую сковороду и поджарить по несколько минут с каждой стороны до румяной корочки.
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