Несмотря на то, что шаурма – это очень вкусное и любимое многими блюдом, оно не всегда полезное в классическом варианте. Поэтому его можно приготовить самостоятельно по-новому – без вредного майонеза и острого кетчупа. Выбрав удачные ингредиенты для начинки и полезный соус, вы получите вполне сбалансированный и диетический прием пищи.

Нутрициолог Алина Сапига (alina_sapigaa) на своей странице в Instagram поделилась рецептом диетической шаурмы с полезной начинкой.

Ингредиенты:

филе куриное – 80 г

капуста – 50 г

томаты – 50 г

сыр твердый – 30-30 г

лаваш – 1 лист (80-100 г)

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Для соуса:

белый йогурт 1,6-2,5% – 50-60 г

горчица

Способ приготовления:

1. Предварительно приготовить филе. Его можно отварить, запечь или протушить в собственном соку под крышкой.

2. Произвольно порезать готовое филе.

3. Нарезать капусту и томаты.

4. Порезать или натереть сыр.

5. Смешать ингредиенты для соуса. Горчицу можно выбирать любую: крепкую, легкую, дижонскую или микс всех.

6. Полученным соусом смазать лист лаваша.

7. Выложить филе, овощи и сыр. Завернуть в виде ролла.

8. Выложить шаурму на сухую сковороду и поджарить по несколько минут с каждой стороны до румяной корочки.

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