Из чего приготовить диетическую и полезную шаурму: без майонеза и кетчупа

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
3,0 т.
Из чего приготовить диетическую и полезную шаурму: без майонеза и кетчупа

Несмотря на то, что шаурма – это очень вкусное и любимое многими блюдом, оно не всегда полезное в классическом варианте. Поэтому его можно приготовить самостоятельно по-новому – без вредного майонеза и острого кетчупа. Выбрав удачные ингредиенты для начинки и полезный соус, вы получите вполне сбалансированный и диетический прием пищи.

Нутрициолог Алина Сапига (alina_sapigaa) на своей странице в Instagram поделилась рецептом диетической шаурмы с полезной начинкой.

Рецепт диетической и полезной шаурмы

Ингредиенты:

  • филе куриное – 80 г

  • капуста – 50 г

  • томаты – 50 г

  • сыр твердый – 30-30 г

  • лаваш – 1 лист (80-100 г)

Видео дня
Овощи для шаурмы

Для соуса:

  • белый йогурт 1,6-2,5% – 50-60 г

  • горчица

Способ приготовления:

1. Предварительно приготовить филе. Его можно отварить, запечь или протушить в собственном соку под крышкой.

Какое мясо выбрать для полезной шаурмы

2. Произвольно порезать готовое филе.

3. Нарезать капусту и томаты.

4. Порезать или натереть сыр.

Из чего приготовить полезный соус для шаурмы

5. Смешать ингредиенты для соуса. Горчицу можно выбирать любую: крепкую, легкую, дижонскую или микс всех.

6. Полученным соусом смазать лист лаваша.

Приготовление шаурмы

7. Выложить филе, овощи и сыр. Завернуть в виде ролла.

8. Выложить шаурму на сухую сковороду и поджарить по несколько минут с каждой стороны до румяной корочки.

Готовая домашняя шаурма

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты