Из чего приготовить домашний плавленый сыр за 15 минут: идеально на бутерброды
Плавленый сыр – это идеальное дополнение к бутербродам, запеканкам и другим блюдам. Прекрасно, когда такой продукт всегда есть в холодильнике. Поэтому, чтобы каждый раз не ходить за ним в магазин, можно сделать в домашних условиях. Вам пригодится для такого приготовления всего 15 минут.
Идея приготовления домашнего плавленого сыра опубликована на странице фудблогера с ником danilchenko_77 в Instagram. Для того чтобы готовая масса застыла в холодильнике, понадобится совсем мало времени.
Ингредиенты:
- кисломолочный творог – 500 г
- яйцо – 1 шт.
- сливочное масло – 60 г
- сода – 0,5 ч.л.
- соль – 0,5 ч.л.
- любимые специи и зелень – по желанию
Способ приготовления:
1. Соединить в блендере творог, яйцо, соль, соду и масло.
2. Все сбить.
3. Переложить в кастрюлю с толстым дном.
4. Плавить на маленьком огне, постоянно перемешивая.
5. Когда масса закупит – выключить.
6. По желанию добавить специи и зелень.
7. Поставить в холодильник на время для застывания.
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