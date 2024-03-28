Плавленый сыр – это идеальное дополнение к бутербродам, запеканкам и другим блюдам. Прекрасно, когда такой продукт всегда есть в холодильнике. Поэтому, чтобы каждый раз не ходить за ним в магазин, можно сделать в домашних условиях. Вам пригодится для такого приготовления всего 15 минут.

Идея приготовления домашнего плавленого сыра опубликована на странице фудблогера с ником danilchenko_77 в Instagram. Для того чтобы готовая масса застыла в холодильнике, понадобится совсем мало времени.

Ингредиенты:

кисломолочный творог – 500 г

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яйцо – 1 шт.

сливочное масло – 60 г

сода – 0,5 ч.л.

соль – 0,5 ч.л.

любимые специи и зелень – по желанию

Способ приготовления:

1. Соединить в блендере творог, яйцо, соль, соду и масло.

2. Все сбить.

3. Переложить в кастрюлю с толстым дном.

4. Плавить на маленьком огне, постоянно перемешивая.

5. Когда масса закупит – выключить.

6. По желанию добавить специи и зелень.

7. Поставить в холодильник на время для застывания.

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