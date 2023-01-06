Из чего приготовить кутью на Рождество, кроме перловки и пшеницы: очень вкусный рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Из чего приготовить кутью на Рождество, кроме перловки и пшеницы: очень вкусный рецепт

Кутья – это главное блюдо Святвечера, Рождества и всех зимних праздников. В основе классической кутьи должны быть три важных ингредиента: пшеница, мак и мед. Но времена меняются и кутью можно приготовить несколько по-новому.

Фудблогер Дарья Грищенко (daryna_h_h) на своей странице в Instagram поделилась рецептом кутьи из булгура и сухофруктов.

Рецепт кутьи из булгура

Ингредиенты:

  • булгур – 250 г
  • клюква сушеная – 50 г
  • грецкие орехи – 50 г
  • мак – 30 г
  • изюм – 30 г
  • мед – 2 ст. л.
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  • лайм 1 шт\лимон – 1\2 шт
  • масло растительное – 2 ст. л.
  • вода – 0,5л
Сочельник можно приготовить не только из пшеницы, но и из булгура

Способ приготовления:

1. Мак залить кипящей водой и накрыть крышкой, а также залить теплой водой изюм.

2. В сотейнике разогреть масло, после – добавить булгур и, помешивая, жарить крупу 3 минуты.

3. После этого налить горячую воду, добавить щепотку соли, уменьшить температуру на минимальную и варить крупу до готовности 20 минут.

Рождественская кутья с сухофруктами, орехами, маком и медом

4. Орехи подсушить на сковороде или взять поджаренные, после – измельчить ножом.

5. Из мака слить воду, перетереть в ступе или кофемолке.

С чем можно приготовить кутью

6. Готовую кашу переложить в глубокую миску, добавить перетертый мак, орехи, клюкву, изюм (заранее просушенные полотенцем), сок лайма или лимона и мед.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить праздничную кутью с сухофруктами и орехами.

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