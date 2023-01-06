Кутья – это главное блюдо Святвечера, Рождества и всех зимних праздников. В основе классической кутьи должны быть три важных ингредиента: пшеница, мак и мед. Но времена меняются и кутью можно приготовить несколько по-новому.

Фудблогер Дарья Грищенко (daryna_h_h) на своей странице в Instagram поделилась рецептом кутьи из булгура и сухофруктов.

Ингредиенты:

булгур – 250 г

клюква сушеная – 50 г

грецкие орехи – 50 г

мак – 30 г

изюм – 30 г

мед – 2 ст. л.

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лайм 1 шт\лимон – 1\2 шт

масло растительное – 2 ст. л.

вода – 0,5л

Способ приготовления:

1. Мак залить кипящей водой и накрыть крышкой, а также залить теплой водой изюм.

2. В сотейнике разогреть масло, после – добавить булгур и, помешивая, жарить крупу 3 минуты.

3. После этого налить горячую воду, добавить щепотку соли, уменьшить температуру на минимальную и варить крупу до готовности 20 минут.

4. Орехи подсушить на сковороде или взять поджаренные, после – измельчить ножом.

5. Из мака слить воду, перетереть в ступе или кофемолке.

6. Готовую кашу переложить в глубокую миску, добавить перетертый мак, орехи, клюкву, изюм (заранее просушенные полотенцем), сок лайма или лимона и мед.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить праздничную кутью с сухофруктами и орехами.