Из чего приготовить кутью на Рождество, кроме перловки и пшеницы: очень вкусный рецепт
Кутья – это главное блюдо Святвечера, Рождества и всех зимних праздников. В основе классической кутьи должны быть три важных ингредиента: пшеница, мак и мед. Но времена меняются и кутью можно приготовить несколько по-новому.
Фудблогер Дарья Грищенко (daryna_h_h) на своей странице в Instagram поделилась рецептом кутьи из булгура и сухофруктов.
Ингредиенты:
- булгур – 250 г
- клюква сушеная – 50 г
- грецкие орехи – 50 г
- мак – 30 г
- изюм – 30 г
- мед – 2 ст. л.
- лайм 1 шт\лимон – 1\2 шт
- масло растительное – 2 ст. л.
- вода – 0,5л
Способ приготовления:
1. Мак залить кипящей водой и накрыть крышкой, а также залить теплой водой изюм.
2. В сотейнике разогреть масло, после – добавить булгур и, помешивая, жарить крупу 3 минуты.
3. После этого налить горячую воду, добавить щепотку соли, уменьшить температуру на минимальную и варить крупу до готовности 20 минут.
4. Орехи подсушить на сковороде или взять поджаренные, после – измельчить ножом.
5. Из мака слить воду, перетереть в ступе или кофемолке.
6. Готовую кашу переложить в глубокую миску, добавить перетертый мак, орехи, клюкву, изюм (заранее просушенные полотенцем), сок лайма или лимона и мед.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить праздничную кутью с сухофруктами и орехами.