Из чего приготовить медовый пирог: рецепт простейшей выпечки к чаю
Медовый пирог – это вкусная и очень простая в приготовлении выпечка к чаю. Готовится пирог из доступных ингредиентов, которые нужно просто смешать между собой. Десерт получается очень мягким и имеет выраженный медовый привкус.
Фудблогер Ирина Козачук (irina_kozachuk_) на своей странице в Instagram поделилась двумя рецептами медового пирога.
1 вариант
Ингредиенты:
сливочное масло – 150 г
сахар – 100 г
желтки – 4 шт
сметана – 250 г
мед – 300 г
мука – 400 г
сода – 2 ч. л.
орехи – 1 ст
Способ приготовления :
1. Мягкое масло взбить с сахаром.
2. Постепенно добавить желтки, продолжая взбивать.
3. Добавить сметану.
4. Добавить мед.
5. Насыпать муку с содой, перемешать миксером.
6. Добавить орехи, перемешать.
7. Готовое тесто вылить на противень, застеленный пергаментом.
8. Выпекать при температуре 160 градусов 30-40 минут.
2 вариант
Ингредиенты:
яйца – 6 шт
сахар – 180 г
мед – 300 г
сливочное масло – 2 ст. л.
сода – 2 ч. л.
мука – 380 г
измельченные орехи – 1 ст.
изюм – 1 ст
Способ приготовления:
1. Яйца взбить с сахаром до пышной массы (минут 7).
2. Добавить мягкое масло и мед.
3. Насыпать муку с содой, перемешать миксером.
4. Добавить орехи и сухофрукты, перемешать.
5. Готовое тесто вылить на застеленный пергаментом противень.
6. Выпекайте при температуре 160 градусов 40 минут.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить тертый пирог с вареньем.