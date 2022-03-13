Из чего приготовить медовый пирог: рецепт простейшей выпечки к чаю

Медовый пирог – это вкусная и очень простая в приготовлении выпечка к чаю. Готовится пирог из доступных ингредиентов, которые нужно просто смешать между собой. Десерт получается очень мягким и имеет выраженный медовый привкус.

Фудблогер Ирина Козачук (irina_kozachuk_) на своей странице в Instagram поделилась двумя рецептами медового пирога.

1 вариант

Ингредиенты:

сливочное масло – 150 г

сахар – 100 г

желтки – 4 шт

сметана – 250 г

мед – 300 г

мука – 400 г

сода – 2 ч. л.

орехи – 1 ст

Способ приготовления :

1. Мягкое масло взбить с сахаром.

2. Постепенно добавить желтки, продолжая взбивать.

3. Добавить сметану.

4. Добавить мед.

5. Насыпать муку с содой, перемешать миксером.

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6. Добавить орехи, перемешать.

7. Готовое тесто вылить на противень, застеленный пергаментом.

8. Выпекать при температуре 160 градусов 30-40 минут.

2 вариант

Ингредиенты:

яйца – 6 шт

сахар – 180 г

мед – 300 г

сливочное масло – 2 ст. л.

сода – 2 ч. л.

мука – 380 г

измельченные орехи – 1 ст.

изюм – 1 ст

Способ приготовления:

1. Яйца взбить с сахаром до пышной массы (минут 7).

2. Добавить мягкое масло и мед.

3. Насыпать муку с содой, перемешать миксером.

4. Добавить орехи и сухофрукты, перемешать.

5. Готовое тесто вылить на застеленный пергаментом противень.

6. Выпекайте при температуре 160 градусов 40 минут.

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