Из чего приготовить медовый пирог: рецепт простейшей выпечки к чаю

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
2,6 т.
Из чего приготовить медовый пирог: рецепт простейшей выпечки к чаю

Медовый пирог – это вкусная и очень простая в приготовлении выпечка к чаю. Готовится пирог из доступных ингредиентов, которые нужно просто смешать между собой. Десерт получается очень мягким и имеет выраженный медовый привкус.

Фудблогер Ирина Козачук (irina_kozachuk_) на своей странице в Instagram поделилась двумя рецептами медового пирога.

Простая выпечка к чаю: медовый пирог

1 вариант

Ингредиенты:

  • сливочное масло – 150 г

  • сахар – 100 г

  • желтки – 4 шт

  • сметана – 250 г

  • мед – 300 г

  • мука – 400 г

  • сода – 2 ч. л.

  • орехи – 1 ст

Рецепт медового пирога медовика

Способ приготовления :

1. Мягкое масло взбить с сахаром.

2. Постепенно добавить желтки, продолжая взбивать.

3. Добавить сметану.

4. Добавить мед.

5. Насыпать муку с содой, перемешать миксером.

Видео дня

6. Добавить орехи, перемешать.

7. Готовое тесто вылить на противень, застеленный пергаментом.

8. Выпекать при температуре 160 градусов 30-40 минут.

Рецепт простейшего теста с медом для медовика

2 вариант

Ингредиенты:

  • яйца – 6 шт

  • сахар – 180 г

  • мед – 300 г

  • сливочное масло – 2 ст. л.

  • сода – 2 ч. л.

  • мука – 380 г

  • измельченные орехи – 1 ст.

  • изюм – 1 ст

Способ приготовления:

1. Яйца взбить с сахаром до пышной массы (минут 7).

2. Добавить мягкое масло и мед.

3. Насыпать муку с содой, перемешать миксером.

4. Добавить орехи и сухофрукты, перемешать.

Выпечка и сладости с сухофруктами: медовый пирог, батончики

5. Готовое тесто вылить на застеленный пергаментом противень.

6. Выпекайте при температуре 160 градусов 40 минут.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить тертый пирог с вареньем.

Сейчас мы готовим

Все рецепты