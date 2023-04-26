Если вы хотите приготовить полезные сладости в домашних условиях – для основы можно использовать рисовые хлебцы. Их нужно измельчить в крошку. Также, добавить разнообразные любимые сухофрукты, шоколад. Для таких конфет не нужно использовать муку, яйца, а также натуральный сахар.

Идея приготовления домашних полезных конфет из рисовых хлебцов опубликована на странице фудблогера Натальи с ником nata.cooking в Instagram. Конфеты отлично застывают в холодильнике.

Ингредиенты:

7-8 шт рисовых хлебцов

120 г чернослива

Видео дня

100 г кураги

50 г орехов

80 г шоколада или орехи/кунжут/мак/какао/кокосовая стружка для обрушения конфет

10 мл рафинированного растительного масла без запаха (для шоколада)

орешки для посыпки

Способ приготовления:

1. Рисовые хлебцы измельчаем в блендере и пересыпаем в тарелку.

2. Также измельчаем орешки, курагу и чернослив. Если видите, что масса получается слишком густая – можете добавить мед или кипяченую воду.

3. Перекладываем в тарелку и хорошо перемешиваем до однородности.

4. Формируем шарики размером с грецкий орех, перекладываем на пергамент и отправляем в морозильную камеру на 15 минут.

5. Далее каждый шарик погружаем в растопленный шоколад с маслом, посыпаем орешками и отправляем в холодильник до полного застывания шоколада. Вместо шоколада можете использовать измельченные орешки, кунжут, мак, какао, кокосовую стружку.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: