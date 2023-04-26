Из чего приготовить полезные домашние конфеты: без муки, яиц и сахара

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
381
Из чего приготовить полезные домашние конфеты: без муки, яиц и сахара

Если вы хотите приготовить полезные сладости в домашних условиях – для основы можно использовать рисовые хлебцы. Их нужно измельчить в крошку. Также, добавить разнообразные любимые сухофрукты, шоколад. Для таких конфет не нужно использовать муку, яйца, а также натуральный сахар.

Идея приготовления домашних полезных конфет из рисовых хлебцов опубликована на странице фудблогера Натальи с ником nata.cooking в Instagram. Конфеты отлично застывают в холодильнике.

Из чего приготовить полезные домашние конфеты: без муки, яиц и сахара

Ингредиенты:

  • 7-8 шт рисовых хлебцов
  • 120 г чернослива
Видео дня
  • 100 г кураги
  • 50 г орехов
  • 80 г шоколада или орехи/кунжут/мак/какао/кокосовая стружка для обрушения конфет
  • 10 мл рафинированного растительного масла без запаха (для шоколада)
  • орешки для посыпки

Способ приготовления:

Из чего приготовить полезные домашние конфеты: без муки, яиц и сахара

1. Рисовые хлебцы измельчаем в блендере и пересыпаем в тарелку.

Из чего приготовить полезные домашние конфеты: без муки, яиц и сахара

2. Также измельчаем орешки, курагу и чернослив. Если видите, что масса получается слишком густая – можете добавить мед или кипяченую воду.

Из чего приготовить полезные домашние конфеты: без муки, яиц и сахара

3. Перекладываем в тарелку и хорошо перемешиваем до однородности.

Из чего приготовить полезные домашние конфеты: без муки, яиц и сахара

4. Формируем шарики размером с грецкий орех, перекладываем на пергамент и отправляем в морозильную камеру на 15 минут.

Из чего приготовить полезные домашние конфеты: без муки, яиц и сахара

5. Далее каждый шарик погружаем в растопленный шоколад с маслом, посыпаем орешками и отправляем в холодильник до полного застывания шоколада. Вместо шоколада можете использовать измельченные орешки, кунжут, мак, какао, кокосовую стружку.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты