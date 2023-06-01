Из чего приготовить полезные и вкусные конфеты: понадобится всего 3 ингредиента
Если вы очень любите сладкое – готовьте его дома. Так вы точно будете уверены в качестве десерта и сделаете его безопасным. Для того, чтобы сделать вкусные конфеты. вам понадобится всего 3 компонента. Это еще будет очень полезно, ведь в составе нет сахара, муки и разнообразных красителей.
Идея приготовления домашних полезных конфет опубликована на странице фудблогера Валирии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram. Для того, чтобы сформированные изделия застыли, их достаточно поместить в холодильник.
Ингредиенты:
- сгущенка – 250 г
- кокосовая стружка – 300 г
- шоколад молочный – 250 г
Способ приготовления:
1. Кокосовую стружку следует выбирать мелкую, если крупная – взбить в блендере.
2. Добавить сгущенку, перемешать до однородности и сформировать батончик. Предварительно немного смочить руки.
3. Выложить на доску застеленную пергаментом.
4. Отправить в морозилку на 40 минут.
5. Шоколад растопить в микроволновке и погрузить каждый кусочек.
6. Снова положить на пергамент и в холодильник на 30 минут.
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