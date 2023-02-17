Если вы не знаете, что приготовить для детей, чтобы это было вкусно и полезно, выбирайте филе. Из него можно сделать паровые котлеты, вкусные отбивные, тефтели и легкий суп.

Кулинар Галина поделилась в Instagram рецептом полезных, вкусных тефтелей для детей, которые вы очень быстро и просто приготовите из филе.

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Ингредиенты:

филе индейки – 500 г

лук для мяса – 1 шт.

чеснок – 1 зуб.

манка – 2 ст. л.

лук для зажарки

сметана или сливки – 150 мл

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Филе порежьте крупно и переложите в блендер, туда же добавьте порезанный лук, чеснок, манку и перебейте до однородности.

2. Руками скатайте из фарша тефтели, выложите на сковороду, туда же добавьте порезанный лук.

3. Влейте воду и добавьте сметану, посолите, поперчите по вкусу, накройте крышкой и тушите до готовности.

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