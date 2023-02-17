Из чего приготовить полезные тефтели для детей: простой рецепт
Если вы не знаете, что приготовить для детей, чтобы это было вкусно и полезно, выбирайте филе. Из него можно сделать паровые котлеты, вкусные отбивные, тефтели и легкий суп.
Кулинар Галина поделилась в Instagram рецептом полезных, вкусных тефтелей для детей, которые вы очень быстро и просто приготовите из филе.
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Ингредиенты:
- филе индейки – 500 г
- лук для мяса – 1 шт.
- чеснок – 1 зуб.
- манка – 2 ст. л.
- лук для зажарки
- сметана или сливки – 150 мл
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Филе порежьте крупно и переложите в блендер, туда же добавьте порезанный лук, чеснок, манку и перебейте до однородности.
2. Руками скатайте из фарша тефтели, выложите на сковороду, туда же добавьте порезанный лук.
3. Влейте воду и добавьте сметану, посолите, поперчите по вкусу, накройте крышкой и тушите до готовности.
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