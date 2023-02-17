Из чего приготовить полезные тефтели для детей: простой рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт вкусных тефтелей

Если вы не знаете, что приготовить для детей, чтобы это было вкусно и полезно, выбирайте филе. Из него можно сделать паровые котлеты, вкусные отбивные, тефтели и легкий суп. 

Как вкусно приготовить тефтели

Кулинар Галина поделилась в Instagram рецептом полезных, вкусных тефтелей для детей, которые вы очень быстро и просто приготовите из филе. 

Рецепт тефтелей
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Ингредиенты:

  • филе индейки – 500 г
  • лук для мяса – 1 шт.
  • чеснок – 1 зуб. 
  • манка – 2 ст. л.
  • лук для зажарки 
  • сметана или сливки – 150 мл
  • соль, перец – по вкусу 

Способ приготовления:

1. Филе порежьте крупно и переложите в блендер, туда же добавьте порезанный лук, чеснок, манку и перебейте до однородности.

Приготовление фарша

2. Руками скатайте из фарша тефтели, выложите на сковороду, туда же добавьте порезанный лук. 

Приготовление тефтелей

3. Влейте воду и добавьте сметану, посолите, поперчите по вкусу, накройте крышкой и тушите до готовности.

Готовые тефтели

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