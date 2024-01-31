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Из чего приготовить полезный десерт без муки и яиц за 5 минут: очень вкусно и полезно
Вкусные десерты не обязательно должны быть из яиц, муки и сахара. Для основы отлично подходят сухофрукты, свежие фрукты и орехи. Все эти компоненты можно подать в виде легких пирожных.
Идея приготовления десерта из киви за 5 минут без сахара и муки опубликована на странице фудблогера Роксоланы Герасимов (roksolana.harasymiv) в Instagram. Все ингредиенты очень полезные.
Ингредиенты:
- 80 г сухофруктов (чернослив, финики)
- 60 г орешков
- 2 шт хлебца
- 1,5 ст.л. арахисовой пасты
- 2 ст.л. воды
- йогурт 8%
- чиа
- киви и хурма
Способ приготовления:
1. Сухофрукты замочить в кипятке 10 минут.
2. Сухофрукты, орешки, хлебцы, арахисовую пасту, воду взбить в измельчителе от блендера.
3. Массу выложить в форму.
4. Положить йогурт с чиа и фрукты.
5. Можно поставить в холодильник на несколько минут.
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