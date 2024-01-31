Вкусные десерты не обязательно должны быть из яиц, муки и сахара. Для основы отлично подходят сухофрукты, свежие фрукты и орехи. Все эти компоненты можно подать в виде легких пирожных.

Идея приготовления десерта из киви за 5 минут без сахара и муки опубликована на странице фудблогера Роксоланы Герасимов (roksolana.harasymiv) в Instagram. Все ингредиенты очень полезные.

Ингредиенты:

80 г сухофруктов (чернослив, финики)

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60 г орешков

2 шт хлебца

1,5 ст.л. арахисовой пасты

2 ст.л. воды

йогурт 8%

чиа

киви и хурма

Способ приготовления:

1. Сухофрукты замочить в кипятке 10 минут.

2. Сухофрукты, орешки, хлебцы, арахисовую пасту, воду взбить в измельчителе от блендера.

3. Массу выложить в форму.

4. Положить йогурт с чиа и фрукты.

5. Можно поставить в холодильник на несколько минут.

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