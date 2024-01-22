Из чего приготовить самую полезную и бюджетную намазку: вам понадобится минимум ингредиентов

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
2,2 т.
Намазка из рыбы

Намазки можно готовить из разных продуктов, начиная от рыбных консерв и заканчивая овощами и мясом. 

Вкусная и полезная намазка

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусной намазки из консервированного тунца, с плавленным сыром и вареными яйцами.

Ингредиенты:

  • 1 б тунца в собственном соке
  • 2 вареных яйца
  • 2 плавленых сырка
  • 2-3 ст. л. греческого йогурта
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  • 1/4 ч. л. горчицы
  • соль, черный перец
  • зеленый лук

Способ приготовления:

1. С тунца слейте сок и разомните вилкой.

Ингредиенты для салата

2. Добавьте натертые вареные яйца и натертые плавленые сырки.

Приготовление намазки

3. Добавьте соль, черный перец, греческий йогурт и немного горчицы. Перемешайте и смажьте гренки.

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