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Из чего приготовить самую полезную и бюджетную намазку: вам понадобится минимум ингредиентов
Намазки можно готовить из разных продуктов, начиная от рыбных консерв и заканчивая овощами и мясом.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусной намазки из консервированного тунца, с плавленным сыром и вареными яйцами.
Ингредиенты:
- 1 б тунца в собственном соке
- 2 вареных яйца
- 2 плавленых сырка
- 2-3 ст. л. греческого йогурта
- 1/4 ч. л. горчицы
- соль, черный перец
- зеленый лук
Способ приготовления:
1. С тунца слейте сок и разомните вилкой.
2. Добавьте натертые вареные яйца и натертые плавленые сырки.
3. Добавьте соль, черный перец, греческий йогурт и немного горчицы. Перемешайте и смажьте гренки.
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