Намазки можно готовить из разных продуктов, начиная от рыбных консерв и заканчивая овощами и мясом.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусной намазки из консервированного тунца, с плавленным сыром и вареными яйцами.

Ингредиенты:

1 б тунца в собственном соке

2 вареных яйца

2 плавленых сырка

2-3 ст. л. греческого йогурта

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1/4 ч. л. горчицы

соль, черный перец

зеленый лук

Способ приготовления:

1. С тунца слейте сок и разомните вилкой.

2. Добавьте натертые вареные яйца и натертые плавленые сырки.

3. Добавьте соль, черный перец, греческий йогурт и немного горчицы. Перемешайте и смажьте гренки.

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