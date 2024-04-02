Из чего приготовить самую вкусную и бюджетную намазку для перекуса: топ 3 самых простых рецепта
Сельдь, по мнению экспертов, является одной из самых полезных и вкусных видов рыбы. Ее можно есть просто с луком, маслом, зеленью, а также делать салаты, намазки, закуски, бутерброды, форшмак.
Кулинар поделилась в Instagram 3 рецептами очень вкусных намазок к бутербродам из сельди.
Вариант 1.
Соедините: 1 вареное яйцо, измельченный небольшой огурец, нарезанный укроп и зеленый лук, майонез и зернистую горчицу.
Вариант 2.
Соедините: тертую на мелкую терку вареную свеклу, измельченный 1 зубчик чеснока, майонез.
Вариант 3.
Соедините: сливочное масло 1 ст. л, сливочный сыр 2 ст. л, соль и перец по вкусу, мелко нарезанная зелень + лимон, киви, кунжут (для украшения).
Совет: хлеб также можно предварительно подсушить в тостере, или духовом шкафу (200 градусов, 4 минут).
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