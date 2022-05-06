Самая полезная и простая еда, которую можно приготовить именно весной, – это салат. Сюда добавляют свежую зелень, разные овощи и легкие заправки. Такое блюдо получается очень питательным и точно не навредит вашей фигуре.

Редакция FoodOboz подготовила подборку из трех полезных весенних салатов от украинских фудблогеров. Идея приготовления салата с редиской и фетой опубликована на странице Анны Корниловой (hanna.kornilova) в Instagram.

Ингредиенты:

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листья салата – 70 г

редис – 70 г

зелень – 20 г

фета – 50 г

Ингредиенты для заправки:

горчица в зернах – 5 г

сок лимона – 5 мл

масло – 5 мл

Способ приготовления:

1. Редис нарезать кольцами.

2. Салат порвать руками, зелень измельчить.

3. Сверху раскрошить фету.

4. Полить заправкой.

5. Посолить, поперчить по вкусу, хорошо перемешать.

Салат с черемшей от Анны Корниловой

Ингредиенты:

черемша – 150 г

огурцы – 50 г

яйцо вареное – 1 шт

лук зеленый – 30 г

сметана – 10 г

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварное яйцо и огурец порезать кубиками среднего размера.

2. Измельчить зелень, все ингредиенты смешать.

3. Заправить сметаной, посолить и поперчить по вкусу.

5. Всё хорошо перемешать.

Рецепт весеннего салата с рукколой опубликован на странице Ольги Юрченко (olha_yurchenko_) в Instagram.

Ингредиенты:

рукола

помидоры черри

сыр фета

макароны спиральки или трубочки

куриный бульонный кубик

Ингредиенты для заправки:

оливковое масло

сок лимона

сушеный чеснок

сушеный орегано

соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Поставить вариться макароны, посолить воду или добавить бульонный куриный кубик.

2. Разрезать помидоры черри на две половинки, сыр фета на кубики, соединить с рукколой.

3. Из макарон слить воду и дать им немного остыть. Можно добавить немного масла или растительного масла.

4. Высыпать в салат.

5. Полить заправкой и перемешать.

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