Из чего приготовить самые простые весенние салаты: топ-3

Екатерина Ягович
FoodOboz
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Из чего приготовить самые простые весенние салаты: топ-3

Самая полезная и простая еда, которую можно приготовить именно весной, – это салат. Сюда добавляют свежую зелень, разные овощи и легкие заправки. Такое блюдо получается очень питательным и точно не навредит вашей фигуре.

Редакция FoodOboz подготовила подборку из трех полезных весенних салатов от украинских фудблогеров. Идея приготовления салата с редиской и фетой опубликована на странице Анны Корниловой (hanna.kornilova) в Instagram.

Рецепт салата с редиской и фетой

Ингредиенты:

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  • листья салата – 70 г

  • редис – 70 г

  • зелень – 20 г

  • фета – 50 г

Ингредиенты для заправки:

  • горчица в зернах – 5 г

  • сок лимона – 5 мл

  • масло – 5 мл

Редис для салата

Способ приготовления:

1. Редис нарезать кольцами.

2. Салат порвать руками, зелень измельчить.

3. Сверху раскрошить фету.

4. Полить заправкой.

5. Посолить, поперчить по вкусу, хорошо перемешать.

Салат с черемшей от Анны Корниловой

Рецепт салата из черемши.

Ингредиенты:

  • черемша – 150 г

  • огурцы – 50 г

  • яйцо вареное – 1 шт

  • лук зеленый – 30 г

  • сметана – 10 г

  • соль, перец по вкусу

Черемша для салата

Способ приготовления:

1. Отварное яйцо и огурец порезать кубиками среднего размера.

2. Измельчить зелень, все ингредиенты смешать.

3. Заправить сметаной, посолить и поперчить по вкусу.

5. Всё хорошо перемешать.

Рецепт весеннего салата с рукколой опубликован на странице Ольги Юрченко (olha_yurchenko_) в Instagram.

Рецепт салата с рукколой

Ингредиенты:

  • рукола

  • помидоры черри

  • сыр фета

  • макароны спиральки или трубочки

  • куриный бульонный кубик

Ингредиенты для заправки:

  • оливковое масло

  • сок лимона

  • сушеный чеснок

  • сушеный орегано

  • соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Поставить вариться макароны, посолить воду или добавить бульонный куриный кубик.

2. Разрезать помидоры черри на две половинки, сыр фета на кубики, соединить с рукколой.

3. Из макарон слить воду и дать им немного остыть. Можно добавить немного масла или растительного масла.

4. Высыпать в салат.

5. Полить заправкой и перемешать.

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