Из чего приготовить самые простые весенние салаты: топ-3
Самая полезная и простая еда, которую можно приготовить именно весной, – это салат. Сюда добавляют свежую зелень, разные овощи и легкие заправки. Такое блюдо получается очень питательным и точно не навредит вашей фигуре.
Редакция FoodOboz подготовила подборку из трех полезных весенних салатов от украинских фудблогеров. Идея приготовления салата с редиской и фетой опубликована на странице Анны Корниловой (hanna.kornilova) в Instagram.
Ингредиенты:
листья салата – 70 г
редис – 70 г
зелень – 20 г
фета – 50 г
Ингредиенты для заправки:
горчица в зернах – 5 г
сок лимона – 5 мл
масло – 5 мл
Способ приготовления:
1. Редис нарезать кольцами.
2. Салат порвать руками, зелень измельчить.
3. Сверху раскрошить фету.
4. Полить заправкой.
5. Посолить, поперчить по вкусу, хорошо перемешать.
Салат с черемшей от Анны Корниловой
Ингредиенты:
черемша – 150 г
огурцы – 50 г
яйцо вареное – 1 шт
лук зеленый – 30 г
сметана – 10 г
соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварное яйцо и огурец порезать кубиками среднего размера.
2. Измельчить зелень, все ингредиенты смешать.
3. Заправить сметаной, посолить и поперчить по вкусу.
5. Всё хорошо перемешать.
Рецепт весеннего салата с рукколой опубликован на странице Ольги Юрченко (olha_yurchenko_) в Instagram.
Ингредиенты:
рукола
помидоры черри
сыр фета
макароны спиральки или трубочки
куриный бульонный кубик
Ингредиенты для заправки:
оливковое масло
сок лимона
сушеный чеснок
сушеный орегано
соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Поставить вариться макароны, посолить воду или добавить бульонный куриный кубик.
2. Разрезать помидоры черри на две половинки, сыр фета на кубики, соединить с рукколой.
3. Из макарон слить воду и дать им немного остыть. Можно добавить немного масла или растительного масла.
4. Высыпать в салат.
5. Полить заправкой и перемешать.
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