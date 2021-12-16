Из чего приготовить "Капрезе": самый простой салат на Новый год 2022

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
3,4 т.
Из чего приготовить 'Капрезе': самый простой салат на Новый год 2022

Ни один новогодний стол не обходится без вкуснейших салатов. И если вы уже устали от привычных оливье и "Шубы", которые щедро заправляют майонезом – приготовьте легкие зеленые салаты. Одним из таких является "Капрезе". Казалось бы, нет ничего проще, чем порезать сыр и выложить зелень на тарелку. Но изюминкой салата является соус: песто или бальзамик, создающие изысканный вкус.

Рецептом салата "Капрезе" с соусом песто поделилась фудблогер Юлия Симончук. Опубликовано в Instagram.

Салат Капрезе

Ингредиенты:

  • сыр моцарелла (в рассоле) – 125 г

  • помидоры – 2 шт (средних)

  • соус песто – 3-4 ч. л.

  • базилик свежий – 1 пучок

  • соль – по вкусу

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Способ приготовления:

1. Помидоры и творог порезать кольцами.

2. Поочередно выложить на тарелку, совмещая с базиликом.

3. Произвольно выложить соус. При желании посолить и посыпать кунжутом.

Соус песто для салата можно купить готовый, или приготовить самостоятельно. Ранее редакция FoodOboz поделилась рецептом соуса песто.

Готовый соус песто

Ингредиенты:

  • оливковое масло – 7 ст. л.

  • базилик – 1 пучок

  • кедровые орехи – 40 г

  • тертый пармезан – 50 г

  • чеснок – 1-2 зубчика

  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Помыть тщательно листья базилика, выложить на бумажное полотенце, чтобы они высохли.

Ингредиенты для соуса

2. Почистить, разрезать пополам чеснок и положить вместе с базиликом в блендер, добавить к ним кедровые орехи, соль и оливковое масло, все взбить до однородности.

3. Добавить тертый пармезан, перемешать.

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