Из чего приготовить 'Капрезе': самый простой салат на Новый год 2022

Ни один новогодний стол не обходится без вкуснейших салатов. И если вы уже устали от привычных оливье и "Шубы", которые щедро заправляют майонезом – приготовьте легкие зеленые салаты. Одним из таких является "Капрезе". Казалось бы, нет ничего проще, чем порезать сыр и выложить зелень на тарелку. Но изюминкой салата является соус: песто или бальзамик, создающие изысканный вкус.

Рецептом салата "Капрезе" с соусом песто поделилась фудблогер Юлия Симончук. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

сыр моцарелла (в рассоле) – 125 г

помидоры – 2 шт (средних)

соус песто – 3-4 ч. л.

базилик свежий – 1 пучок

соль – по вкусу

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Способ приготовления:

1. Помидоры и творог порезать кольцами.

2. Поочередно выложить на тарелку, совмещая с базиликом.

3. Произвольно выложить соус. При желании посолить и посыпать кунжутом.

Соус песто для салата можно купить готовый, или приготовить самостоятельно. Ранее редакция FoodOboz поделилась рецептом соуса песто.

Ингредиенты:

оливковое масло – 7 ст. л.

базилик – 1 пучок

кедровые орехи – 40 г

тертый пармезан – 50 г

чеснок – 1-2 зубчика

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Помыть тщательно листья базилика, выложить на бумажное полотенце, чтобы они высохли.

2. Почистить, разрезать пополам чеснок и положить вместе с базиликом в блендер, добавить к ним кедровые орехи, соль и оливковое масло, все взбить до однородности.

3. Добавить тертый пармезан, перемешать.

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