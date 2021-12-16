Из чего приготовить "Капрезе": самый простой салат на Новый год 2022
Ни один новогодний стол не обходится без вкуснейших салатов. И если вы уже устали от привычных оливье и "Шубы", которые щедро заправляют майонезом – приготовьте легкие зеленые салаты. Одним из таких является "Капрезе". Казалось бы, нет ничего проще, чем порезать сыр и выложить зелень на тарелку. Но изюминкой салата является соус: песто или бальзамик, создающие изысканный вкус.
Рецептом салата "Капрезе" с соусом песто поделилась фудблогер Юлия Симончук. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
сыр моцарелла (в рассоле) – 125 г
помидоры – 2 шт (средних)
соус песто – 3-4 ч. л.
базилик свежий – 1 пучок
соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Помидоры и творог порезать кольцами.
2. Поочередно выложить на тарелку, совмещая с базиликом.
3. Произвольно выложить соус. При желании посолить и посыпать кунжутом.
Соус песто для салата можно купить готовый, или приготовить самостоятельно. Ранее редакция FoodOboz поделилась рецептом соуса песто.
Ингредиенты:
оливковое масло – 7 ст. л.
базилик – 1 пучок
кедровые орехи – 40 г
тертый пармезан – 50 г
чеснок – 1-2 зубчика
соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Помыть тщательно листья базилика, выложить на бумажное полотенце, чтобы они высохли.
2. Почистить, разрезать пополам чеснок и положить вместе с базиликом в блендер, добавить к ним кедровые орехи, соль и оливковое масло, все взбить до однородности.
3. Добавить тертый пармезан, перемешать.
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