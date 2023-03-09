Из чего приготовить завтрак для детей за 15 минут: очень вкусно и питательно

Екатерина Ягович
FoodOboz
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Из чего приготовить завтрак для детей за 15 минут: очень вкусно и питательно

Завтрак для ребенка должен быть сбалансированным, питательным и полезным. Но и таким, который действительно захотят маленькие вредины. К тому же, очень важно, чтобы приготовление занимало как можно меньше времени. На этот случай идеально подходит следующее блюдо.

Идея приготовления питательного завтрака для детей за 15 минут опубликована на странице фудблогера Оксаны Подгайной (ksy.gapin) в Instagram.

Из чего приготовить завтрак для детей за 15 минут: очень вкусно и питательно

Способ приготовления:

Из чего приготовить завтрак для детей за 15 минут: очень вкусно и питательно
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1. Сначала нужно отварить макароны и отдельно креветки.

2. На сковороду добавить чеснок (если ребенок любит).

Из чего приготовить завтрак для детей за 15 минут: очень вкусно и питательно

3. Налить сливки (грамм 30) и подождать несколько минут, чтобы сливки немного испарились.

Из чего приготовить завтрак для детей за 15 минут: очень вкусно и питательно

4. Далее чеснок убрать.

5. Добавить натертый сыр, отварные макароны и очищенные креветки.

 

6. Все смешать.

7. Добавить специи по вкусу.

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