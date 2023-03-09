Завтрак для ребенка должен быть сбалансированным, питательным и полезным. Но и таким, который действительно захотят маленькие вредины. К тому же, очень важно, чтобы приготовление занимало как можно меньше времени. На этот случай идеально подходит следующее блюдо.

Идея приготовления питательного завтрака для детей за 15 минут опубликована на странице фудблогера Оксаны Подгайной (ksy.gapin) в Instagram.

Способ приготовления:

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1. Сначала нужно отварить макароны и отдельно креветки.

2. На сковороду добавить чеснок (если ребенок любит).

3. Налить сливки (грамм 30) и подождать несколько минут, чтобы сливки немного испарились.

4. Далее чеснок убрать.

5. Добавить натертый сыр, отварные макароны и очищенные креветки.

6. Все смешать.

7. Добавить специи по вкусу.

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