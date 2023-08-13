Если речь идет о голубцах – всегда представляется достаточно жирное и сытное блюдо, в котором много соуса и фарша. Но изделия можно сделать также диетическими. Ваш обед будет очень полезным и питательным.

Идея приготовления диетических ленивых голубцов для обеда опубликована на странице фудблогера Валерии Лапченко (valeria_lapchenko) в Instagram. Тушятся они прямо на сковороде.

Ингредиенты:

куриный фарш – 500 г

рис – 70 г

капуста – 150 г

морковь – 1 шт

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Ингредиенты для соуса:

сметана – 2 ст.л.

томатная паста – 1 ст.л.

вода – полстакана

Способ приготовления:

1. Промыть рис.

2. Смешать фарш, морковь, рис и капусту.

3. Сформировать котлетки влажными руками.

4. Выложить на сковороду.

5. Залить соусом (сметана+ томатная паста+вода).

6. Накрыть крышкой и жарить на среднем огне 40 минут.

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