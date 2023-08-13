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Из чего сделать диетические ленивые голубцы: вариант вкусного обеда
Если речь идет о голубцах – всегда представляется достаточно жирное и сытное блюдо, в котором много соуса и фарша. Но изделия можно сделать также диетическими. Ваш обед будет очень полезным и питательным.
Идея приготовления диетических ленивых голубцов для обеда опубликована на странице фудблогера Валерии Лапченко (valeria_lapchenko) в Instagram. Тушятся они прямо на сковороде.
Ингредиенты:
- куриный фарш – 500 г
- рис – 70 г
- капуста – 150 г
- морковь – 1 шт
Ингредиенты для соуса:
- сметана – 2 ст.л.
- томатная паста – 1 ст.л.
- вода – полстакана
Способ приготовления:
1. Промыть рис.
2. Смешать фарш, морковь, рис и капусту.
3. Сформировать котлетки влажными руками.
4. Выложить на сковороду.
5. Залить соусом (сметана+ томатная паста+вода).
6. Накрыть крышкой и жарить на среднем огне 40 минут.
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