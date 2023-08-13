Из чего сделать диетические ленивые голубцы: вариант вкусного обеда

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Из чего сделать диетические ленивые голубцы: вариант вкусного обеда

Если речь идет о голубцах – всегда представляется достаточно жирное и сытное блюдо, в котором много соуса и фарша. Но изделия можно сделать также диетическими. Ваш обед будет очень полезным и питательным.

Идея приготовления диетических ленивых голубцов для обеда опубликована на странице фудблогера Валерии Лапченко (valeria_lapchenko) в Instagram. Тушятся они прямо на сковороде.

Из чего сделать диетические ленивые голубцы: вариант вкусного обеда

Ингредиенты:

  • куриный фарш – 500 г
  • рис – 70 г
  • капуста – 150 г
  • морковь – 1 шт
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Ингредиенты для соуса:

  • сметана – 2 ст.л.
  • томатная паста – 1 ст.л.
  • вода – полстакана

Способ приготовления:

Из чего сделать диетические ленивые голубцы: вариант вкусного обеда

1. Промыть рис.

Из чего сделать диетические ленивые голубцы: вариант вкусного обеда

2. Смешать фарш, морковь, рис и капусту.

3. Сформировать котлетки влажными руками.

Из чего сделать диетические ленивые голубцы: вариант вкусного обеда

4. Выложить на сковороду.

5. Залить соусом (сметана+ томатная паста+вода).

Из чего сделать диетические ленивые голубцы: вариант вкусного обеда

6. Накрыть крышкой и жарить на среднем огне 40 минут.

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