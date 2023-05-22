Из чего сделать домашние полезные конфеты: без муки, яиц и сахара

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Из чего сделать домашние полезные конфеты: без муки, яиц и сахара

Конфеты могут быть не только вкусными, но и полезными. Особенно, если они приготовлены в домашних условиях. В составе такого десерта нет муки, яиц и натурального сахара. Поэтому это будет отличная альтернатива магазинным сладостям для взрослых и детей.

Идея приготовления домашних полезных конфет опубликована на странице фудблогера Роксоланы Герасимов (roksolana.harasymiv) в Instagram. Главным компонентом такого десерта является овсянка.

Из чего сделать домашние полезные конфеты: без муки, яиц и сахара

Ингредиенты:

  • 50 г овсянки плющеной
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  • 30 г орехов
  • 4-5 шт фиников
  • 3 шт хлебцев (можно взять пшенично-кукурузные)
  • 1,5 ст.л. миндальной пасты

Способ приготовления:

Из чего сделать домашние полезные конфеты: без муки, яиц и сахара

1. Овсянку с орешками поджарить.

Из чего сделать домашние полезные конфеты: без муки, яиц и сахара

2. Финики замочить в кипятке на 10 минут.

3. Хлебцы, финики, овсянку, орешки и миндальную пасту взбить в чаше блендера.

Из чего сделать домашние полезные конфеты: без муки, яиц и сахара

4. Сформировать шарики.

Из чего сделать домашние полезные конфеты: без муки, яиц и сахара

5. Можно хранить в холодильнике.

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