Конфеты могут быть не только вкусными, но и полезными. Особенно, если они приготовлены в домашних условиях. В составе такого десерта нет муки, яиц и натурального сахара. Поэтому это будет отличная альтернатива магазинным сладостям для взрослых и детей.

Идея приготовления домашних полезных конфет опубликована на странице фудблогера Роксоланы Герасимов (roksolana.harasymiv) в Instagram. Главным компонентом такого десерта является овсянка.

Ингредиенты:

50 г овсянки плющеной

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30 г орехов

4-5 шт фиников

3 шт хлебцев (можно взять пшенично-кукурузные)

1,5 ст.л. миндальной пасты

Способ приготовления:

1. Овсянку с орешками поджарить.

2. Финики замочить в кипятке на 10 минут.

3. Хлебцы, финики, овсянку, орешки и миндальную пасту взбить в чаше блендера.

4. Сформировать шарики.

5. Можно хранить в холодильнике.

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