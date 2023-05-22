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Из чего сделать домашние полезные конфеты: без муки, яиц и сахара
Конфеты могут быть не только вкусными, но и полезными. Особенно, если они приготовлены в домашних условиях. В составе такого десерта нет муки, яиц и натурального сахара. Поэтому это будет отличная альтернатива магазинным сладостям для взрослых и детей.
Идея приготовления домашних полезных конфет опубликована на странице фудблогера Роксоланы Герасимов (roksolana.harasymiv) в Instagram. Главным компонентом такого десерта является овсянка.
Ингредиенты:
- 50 г овсянки плющеной
- 30 г орехов
- 4-5 шт фиников
- 3 шт хлебцев (можно взять пшенично-кукурузные)
- 1,5 ст.л. миндальной пасты
Способ приготовления:
1. Овсянку с орешками поджарить.
2. Финики замочить в кипятке на 10 минут.
3. Хлебцы, финики, овсянку, орешки и миндальную пасту взбить в чаше блендера.
4. Сформировать шарики.
5. Можно хранить в холодильнике.
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