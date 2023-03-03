Из чего сделать домашнюю моцареллу: понадобится всего 3 ингредиента
Моцпрела – это идеальный сыр для пиццы, салатов, разнообразной выпечки и закусок. И если в магазинах такой продукт достаточно дорогой, то дома вы его сделаете за копейки. Для этого понадобится всего 3 бюджетных ингредиента.
Идея приготовления домашней моцареллы из трех ингредиентов опубликована на странице фудблогера с ником alin_withkitchen alin в Instagram.
Ингредиенты:
- молоко коровье домашнее – 3 л
- соль – 1 ст.л
- сок лимона/уксус 9-% – 10-12 ст.л.
Способ приготовления:
1. Для приготовления нужно обязательно домашнее молоко (не кипяченое) оно должно простоять не менее 12 часов в холодильнике.
2. Ставим его нагреваться до 50 градусов. Тем временем выжимаем сок лимона или подготовливаем уксус.
3. Когда молоко нагрелось, добавляем по 1 ст.л. кислоты, размешиваем и ждем по 1-2 мин, даем время для реакции.
4. После того, как у вас получился комок сыра, и выделилась сыворотка желтого цвета – сыр хорошо отжимаем от сыворотки.
5. Ставим кастрюлю на огонь. Нагреваем сыворотку до 70-75 градусов. Подсаливаем ее.
6. Убираем из огня.
7. Кладем на несколько секунд комок и вынимаем, вымешиваем, вытаскиваем, и так несколько раз, пока сыр не вытянется и масса не станет однородной.
8. Скручиваем сыр в шарик. Это лучше делать в рукавицах, потому что сыворотка будет горячей, это нужно для того чтобы сыр хорошо тянулся, по-другому не получится шаровая структура.
9. Важно не оставлять сыр на долго в горячей сыворотке, потому что масса начнет растапливаться и обратно процесс не вернешь.
10. Затем шарик моцареллы кладем в ледяную воду для стабилизации.
11. Сыворотку охлаждаем и позже храним сыр в сыворотке в холодильнике.
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