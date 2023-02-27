Перед сладкими и разноцветными мармеладными конфетами не устоит ни один ребенок. Но такой десерт не всегда может быть безопасным, ведь в магазинном варианте много разнообразных красителей и консервантов. Поэтому такие сладости лучше сделать дома – для этого вам понадобится всего 2 компонента.

Идея приготовления натурального мармелада из двух ингредиентов опубликована на странице фудблогера с ником just.recept в Instagram.

Ингредиенты:

сок – 300 мл (вместо сока можно взять воду и разбавить в ней несколько ложек варенья).

желатин – 25 г

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Способ приготовления:

1. Выливаем сок в сотейник.

2. Немного подогреваем и всыпаем желатин.

3. Греем дальше на маленьком огне, помешивая.

4. Нам нужно, чтобы желатин полностью растворился.

5. Но не доводим сок до кипения, только нагреваем.

6. Далее забираем будущие желейки из плиты и даем массе остыть до комнатной температуры.

7. Разливаем по силиконовым формам (удобно это делать пипеткой или шприцом без иглы).

8. Кладем в холодильник на час, они быстро застывают.

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