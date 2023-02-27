Из чего сделать полезный домашний мармелад: всего 2 компонента

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,7 т.
Из чего сделать полезный домашний мармелад: всего 2 компонента

Перед сладкими и разноцветными мармеладными конфетами не устоит ни один ребенок. Но такой десерт не всегда может быть безопасным, ведь в магазинном варианте много разнообразных красителей и консервантов. Поэтому такие сладости лучше сделать дома – для этого вам понадобится всего 2 компонента.

Идея приготовления натурального мармелада из двух ингредиентов опубликована на странице фудблогера с ником just.recept в Instagram.

Из чего сделать полезный домашний мармелад: всего 2 компонента

Ингредиенты:

  • сок – 300 мл (вместо сока можно взять воду и разбавить в ней несколько ложек варенья).
  • желатин – 25 г
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Способ приготовления:

Из чего сделать полезный домашний мармелад: всего 2 компонента

1. Выливаем сок в сотейник.

2. Немного подогреваем и всыпаем желатин.

Из чего сделать полезный домашний мармелад: всего 2 компонента

3. Греем дальше на маленьком огне, помешивая.

4. Нам нужно, чтобы желатин полностью растворился.

Из чего сделать полезный домашний мармелад: всего 2 компонента

5. Но не доводим сок до кипения, только нагреваем.

6. Далее забираем будущие желейки из плиты и даем массе остыть до комнатной температуры.

Из чего сделать полезный домашний мармелад: всего 2 компонента

7. Разливаем по силиконовым формам (удобно это делать пипеткой или шприцом без иглы).

8. Кладем в холодильник на час, они быстро застывают.

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