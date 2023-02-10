Традиционные роллы – это блюдо из нори, риса, рыбы и крем-сыра. Но такая закуска отыскала свою интерпретацию и в виде десерта. В основе обычный блин, в который заворачивается нежная творожная начинка и много сочных фруктов.

Идея приготовления сладких роллов с фруктами опубликована на странице фудблогера Тати Чудновой (chudnova.food) в Instagram.

Ингредиенты для блинов:

яйца – 1 шт.

молоко – 150 мл

рисовая/пшеничная мука – 25 г

кукурузный крахмал – 25 г

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какао – 10 г

сахар – 2 ст. л.

соль – щепотка

оливковое/растительное масло – 5 мл

Ингредиенты для начинки:

кисломолочный творог – 300 г

сметана – 4 ст. л.

сахарная пудра – 2 ст. л.

ванильный сахар – 10 г

фрукты/ягоды

Способ приготовления блинов:

1. В миске смешайте яйца, молоко, сахар, соль. Просеиваем муку, крахмал, какао. Перемешиваем миксером до однородности, чтобы не было комочков. Добавляем масло и перемешиваем.

2. Перед первым блинчиком смазываем сковороду растительным маслом. А перед каждым блинчиком – перемешиваем половником тесто, потому что крахмал оседает на дне. Выпекаем блины с обеих сторон. Даем остыть.

Способ приготовления начинки:

1. В миске смешайте творог, сахарную пудру, сметану, ванильный сахар. Взбиваем погружным блендером, чтобы не было комочков сыра.

2. Нарезаем фрукты.

3. На блинчик выкладываем сырковую массу, фрукты/ягоды и закручиваем в ролл. Отправляем в холодильник на 30 минут.

4. Затем нарезаем на 6 частей.

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