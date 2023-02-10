Из чего сделать сладкие роллы: с фруктами и нежной творожной начинкой
Традиционные роллы – это блюдо из нори, риса, рыбы и крем-сыра. Но такая закуска отыскала свою интерпретацию и в виде десерта. В основе обычный блин, в который заворачивается нежная творожная начинка и много сочных фруктов.
Идея приготовления сладких роллов с фруктами опубликована на странице фудблогера Тати Чудновой (chudnova.food) в Instagram.
Ингредиенты для блинов:
- яйца – 1 шт.
- молоко – 150 мл
- рисовая/пшеничная мука – 25 г
- кукурузный крахмал – 25 г
- какао – 10 г
- сахар – 2 ст. л.
- соль – щепотка
- оливковое/растительное масло – 5 мл
Ингредиенты для начинки:
- кисломолочный творог – 300 г
- сметана – 4 ст. л.
- сахарная пудра – 2 ст. л.
- ванильный сахар – 10 г
- фрукты/ягоды
Способ приготовления блинов:
1. В миске смешайте яйца, молоко, сахар, соль. Просеиваем муку, крахмал, какао. Перемешиваем миксером до однородности, чтобы не было комочков. Добавляем масло и перемешиваем.
2. Перед первым блинчиком смазываем сковороду растительным маслом. А перед каждым блинчиком – перемешиваем половником тесто, потому что крахмал оседает на дне. Выпекаем блины с обеих сторон. Даем остыть.
Способ приготовления начинки:
1. В миске смешайте творог, сахарную пудру, сметану, ванильный сахар. Взбиваем погружным блендером, чтобы не было комочков сыра.
2. Нарезаем фрукты.
3. На блинчик выкладываем сырковую массу, фрукты/ягоды и закручиваем в ролл. Отправляем в холодильник на 30 минут.
4. Затем нарезаем на 6 частей.
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