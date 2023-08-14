Из чего сделать универсальную заготовку для супа на зиму: минимум времени и максимум пользы
Чтобы зимой можно было сварить вкусный и полезный суп – приготовьте для него заготовку еще летом. Потом это значительно сэкономит процесс приготовления блюда, ведь все компоненты нужно просто положить в кастрюлю. К тому же, свежие овощи, которые вы сейчас кладете в морозилку, будут долго сохранять свою пользу.
Идея приготовления заготовки для супа на зиму опубликована на странице фудблогера Нины с ником moireceptuforeva в Instagram. Компоненты для каждого супа нужно порционно разложить в пакеты.
Ингредиенты 8 -10 шт (лучше больше, чтобы дольше варились):
- 80-100 грамм фарша⠀
- 1/4 луковицы
- 1 ч.л. с горкой крупы мелкого помола (кукурузная, пшеничная, манка)
К фаршу добавить мелко нарезанный лук и крупу. Хорошо перемешать и помять в руках до получения однородной массы. Сформировать фрикадельку. Заморозить.
Промыть крупу.
Подготовить овощи
Мелко нарезать морковь, перчик, тыкву, кукурузу, горошек, спаржевую фасоль, сельдерей.
Картошку и брокколи брать не стоит, потому что картофель не вкусный из заморозки, а капуста очень быстро варится. Картошку можно мелко нарезать уже при варке супа (мелко, чтобы быстро сварилась) и капусту тоже в почти готовый суп при желании.
Сложить в пакет следующим образом (пропорции на суп с 1 л. воды):
- 2 ст.л. с горкой моркови
- другие овощи, которые хотите
- 2 ст.л. с горкой крупы
- 8 фрикаделек замороженных
- лавровый лист, перец
- положить в морозилку
Как использовать:
Налить воду в кастрюлю, добавить мелко нарезанную картофелину и добавить пакетик из заморозки, варить мин. 15-20 до готовности крупы и картофеля. Если хотите брокколи, то добавьте измельченную за 5 мин. к готовности.
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