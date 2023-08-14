Чтобы зимой можно было сварить вкусный и полезный суп – приготовьте для него заготовку еще летом. Потом это значительно сэкономит процесс приготовления блюда, ведь все компоненты нужно просто положить в кастрюлю. К тому же, свежие овощи, которые вы сейчас кладете в морозилку, будут долго сохранять свою пользу.

Идея приготовления заготовки для супа на зиму опубликована на странице фудблогера Нины с ником moireceptuforeva в Instagram. Компоненты для каждого супа нужно порционно разложить в пакеты.

Ингредиенты 8 -10 шт (лучше больше, чтобы дольше варились):

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80-100 грамм фарша⠀

1/4 луковицы

1 ч.л. с горкой крупы мелкого помола (кукурузная, пшеничная, манка)

К фаршу добавить мелко нарезанный лук и крупу. Хорошо перемешать и помять в руках до получения однородной массы. Сформировать фрикадельку. Заморозить.

Промыть крупу.

Подготовить овощи

Мелко нарезать морковь, перчик, тыкву, кукурузу, горошек, спаржевую фасоль, сельдерей.

Картошку и брокколи брать не стоит, потому что картофель не вкусный из заморозки, а капуста очень быстро варится. Картошку можно мелко нарезать уже при варке супа (мелко, чтобы быстро сварилась) и капусту тоже в почти готовый суп при желании.

Сложить в пакет следующим образом (пропорции на суп с 1 л. воды):

2 ст.л. с горкой моркови

другие овощи, которые хотите

2 ст.л. с горкой крупы

8 фрикаделек замороженных

лавровый лист, перец

положить в морозилку

Как использовать:

Налить воду в кастрюлю, добавить мелко нарезанную картофелину и добавить пакетик из заморозки, варить мин. 15-20 до готовности крупы и картофеля. Если хотите брокколи, то добавьте измельченную за 5 мин. к готовности.

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