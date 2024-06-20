Обычно огурцы, помидоры и кабачки консервируют отдельно. Но гораздо лучшей идеей будет сделать ассорти. Плоды можно объединить в одной банке, залив их очень простым маринадом. Такие овощи можно подавать к праздничному столу или просто к каше.

Идея приготовления овощного ассорти на зиму опубликована на странице фудблогера Виктории Петренко (viktoriiapetrenko76) в Instagram. Плоды остаются упругими и хрустящими.

Ингредиенты для маринада:

вода – 2 л

сахар – 150 г

соль – 50 г

уксус – 180 мл.

Способ приготовления:

1. Все помыть.

2. В чистые стерилизованные банки сложить овощи.

3. Можно добавить еще листья хрена, смородины, вишни.

4. Залить все кипятком.

5. Накрыть крышкой.

6. Параллельно готовить маринад на 2 литр воды: смешать соль, сахар и уксус.

7. Дать закипеть и варить 5 минут.

8. Из банок слить воду, добавить перец горошком, лавровые листья, гвоздику.

9. Залить маринадом.

10. Накрыть крышкой и поставить стерилизовать банки: 1 л – 10 минут, 3 л – 15 минут.

11. Достать, закрутить крышки, перевернуть и закутать в одеяло.

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