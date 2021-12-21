Из какого мяса выходят сочные котлеты: удачный рецепт блюда с секретным ингредиентом

Об идеально приготовленных котлетах свидетельствует их румяная корочка и сочная серединка. И это все зависит от того, какой фарш вы выберете.

И хотя из свиного и куриного фарша тоже получаются не менее вкусные котлеты, но благодаря индюшачьему можно достичь желаемой сочности. Для большей пикантности можно добавить к блюду кабачок. Секретом и рецептом поделились в кулинарном блоге dukan_kulinar_blog в Instagram.

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Ингредиенты:

фарш индейки – 600 г

лук – 1-2 шт

кабачок – 1\3 шт

яйца – 1 шт

соль, перец, паприка, карри, сушеный чеснок

Способ приготовления:

1. Лук измельчить и обжарить до мягкости.

2. Кабачок натереть на терке.

3. Смешать все ингредиенты, после чего отбить фарш – так котлеты будут красивые и ровные.

4. Сформировать и поджарить котлеты.

Как вариант можно подать с гарниром – запеченными овощами.

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