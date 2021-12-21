Из какого мяса выходят сочные котлеты: удачный рецепт блюда с секретным ингредиентом
Об идеально приготовленных котлетах свидетельствует их румяная корочка и сочная серединка. И это все зависит от того, какой фарш вы выберете.
И хотя из свиного и куриного фарша тоже получаются не менее вкусные котлеты, но благодаря индюшачьему можно достичь желаемой сочности. Для большей пикантности можно добавить к блюду кабачок. Секретом и рецептом поделились в кулинарном блоге dukan_kulinar_blog в Instagram.
Ингредиенты:
фарш индейки – 600 г
лук – 1-2 шт
кабачок – 1\3 шт
яйца – 1 шт
соль, перец, паприка, карри, сушеный чеснок
Способ приготовления:
1. Лук измельчить и обжарить до мягкости.
2. Кабачок натереть на терке.
3. Смешать все ингредиенты, после чего отбить фарш – так котлеты будут красивые и ровные.
4. Сформировать и поджарить котлеты.
Как вариант можно подать с гарниром – запеченными овощами.
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