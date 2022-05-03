Из какого мяса выходит сочный и не жирный шашлык: идея для пикника

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
113
Вкусный домашний шашлык

Весенние дни становятся все теплее, а значит – время для пикника. Ароматный золотистый шашлык готовят совершенно из разного мяса. Чаще – курятина и свинина. Но если вы любите в меру жирный и сочный шашлык – следует выбрать телятину.

Идея приготовления шашлыка из телятины опубликована на странице ira.shaf_cooking в Instagram. В этом рецепте используется пикантный и очень простой маринад на основе томатного сока.

Рецепт сочного шашлыка из телятины

Ингредиенты:

  • телятина – 2 кг

  • томатный сок – 500 мл

Видео дня

  • большой лук – 3 шт

  • чеснок – 3 зубчика

  • соль – 2 ст.л

  • масло – 2 ст.л

  • горчица – 1 ст.л

  • приправа для шашлыка, смесь перцев, копченая паприка

Замаринованное нарезанное мясо

Способ приготовления:

1. Мясо нарезать кусочками нужного размера.

2. Лук порезать кольцами.

Белый лук

3. Положить его в мясо.

Чеснок для блюда

4. Добавить измельченный чеснок, специи, горчицу и растительное масло.

Жарение шашлыка на природе

5. Залить томатным соком. Лучше всего использовать домашний.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты