Из какого мяса выходит сочный и не жирный шашлык: идея для пикника
Весенние дни становятся все теплее, а значит – время для пикника. Ароматный золотистый шашлык готовят совершенно из разного мяса. Чаще – курятина и свинина. Но если вы любите в меру жирный и сочный шашлык – следует выбрать телятину.
Идея приготовления шашлыка из телятины опубликована на странице ira.shaf_cooking в Instagram. В этом рецепте используется пикантный и очень простой маринад на основе томатного сока.
Ингредиенты:
телятина – 2 кг
томатный сок – 500 мл
большой лук – 3 шт
чеснок – 3 зубчика
соль – 2 ст.л
масло – 2 ст.л
горчица – 1 ст.л
приправа для шашлыка, смесь перцев, копченая паприка
Способ приготовления:
1. Мясо нарезать кусочками нужного размера.
2. Лук порезать кольцами.
3. Положить его в мясо.
4. Добавить измельченный чеснок, специи, горчицу и растительное масло.
5. Залить томатным соком. Лучше всего использовать домашний.
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