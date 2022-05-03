Весенние дни становятся все теплее, а значит – время для пикника. Ароматный золотистый шашлык готовят совершенно из разного мяса. Чаще – курятина и свинина. Но если вы любите в меру жирный и сочный шашлык – следует выбрать телятину.

Идея приготовления шашлыка из телятины опубликована на странице ira.shaf_cooking в Instagram. В этом рецепте используется пикантный и очень простой маринад на основе томатного сока.

Ингредиенты:

телятина – 2 кг

томатный сок – 500 мл

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большой лук – 3 шт

чеснок – 3 зубчика

соль – 2 ст.л

масло – 2 ст.л

горчица – 1 ст.л

приправа для шашлыка, смесь перцев, копченая паприка

Способ приготовления:

1. Мясо нарезать кусочками нужного размера.

2. Лук порезать кольцами.

3. Положить его в мясо.

4. Добавить измельченный чеснок, специи, горчицу и растительное масло.

5. Залить томатным соком. Лучше всего использовать домашний.

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