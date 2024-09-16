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Из какого сыра получается самая удачная запеканка: делимся советами и рецептом
Если вы хотите приготовить очень пышную, нужную и вкусную запеканку, для основы лучше всего взять сыр рикотту. Его нужно перебить блендером до состояния мусса.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и нежной запеканки из сыра рикотта.
Ингредиенты:
- 250 г рикотты
- 1 яйцо
- 1-2 ст.л. сахара
- цедра лимона
- 1 ч.л. кукурузного крахмала
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты смешайте и перебейте с помощью блендера до однородной консистенции.
2. Перелейте массу в формы и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут, последние 10 минут включаем режим конвекции.
Подавайте со сметаной или любимым йогуртом и ягодами!
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