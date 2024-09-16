Если вы хотите приготовить очень пышную, нужную и вкусную запеканку, для основы лучше всего взять сыр рикотту. Его нужно перебить блендером до состояния мусса.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и нежной запеканки из сыра рикотта.

Ингредиенты:

250 г рикотты

1 яйцо

1-2 ст.л. сахара

цедра лимона

1 ч.л. кукурузного крахмала

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты смешайте и перебейте с помощью блендера до однородной консистенции.

2. Перелейте массу в формы и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут, последние 10 минут включаем режим конвекции.

Подавайте со сметаной или любимым йогуртом и ягодами!

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