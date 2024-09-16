Из какого сыра получается самая удачная запеканка: делимся советами и рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Из какого сыра получается самая удачная запеканка: делимся советами и рецептом

Если вы хотите приготовить очень пышную, нужную и вкусную запеканку, для основы лучше всего взять сыр рикотту. Его нужно перебить блендером до состояния мусса.

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Вкусная запеканка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и нежной запеканки из сыра рикотта.

Рецепт запеканки

Ингредиенты:

  • 250 г рикотты
  • 1 яйцо
  • 1-2 ст.л. сахара
  • цедра лимона
  • 1 ч.л. кукурузного крахмала

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты смешайте и перебейте с помощью блендера до однородной консистенции.

Рикотта с цедрой и яйцами

2. Перелейте массу в формы и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут, последние 10 минут включаем режим конвекции.

Приготовление запеканки

Подавайте со сметаной или любимым йогуртом и ягодами!

Готовая запеканка

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