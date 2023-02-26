Из какого теста приготовить домашние круассаны: получаются очень пышными
Круассаны – это идеальная выпечка для кофе, какао или чая. Для сытного завтрака будет достаточно одного. Но вкусными такие изделия получаются именно из домашнего теста. А готовить его в домашних условиях очень просто.
Идея приготовления пышных круассанов из домашнего теста опубликована на странице фудблогера Екатерины Кудляк (recepty_przepisy) в Instagram.
Ингредиенты:
- 800 г муки
- 200 мл теплой воды
- 200 мл теплого молока
- 2 яйца
- 10 г сухих дрожжей
- 2 ст.л. масла
- 65 г сахара
- щепотка соли
- 300 г сливочного масла (для смазки теста)
Начинка:
- 300 г нутеллы, или джема
Способ приготовления:
1. В чашу миксера всыпать муку, яйца, влить теплое молоко и воду.
2. Добавить соль, сахар, яйца, дрожжи, растительное масло.
3. Вымесите тесто в течение 5-7 минут. Если замешиваться вручную, то соединить муку с дрожжами.
4. Отдельно соединить оставшиеся составляющие, после этого всыпать муку в два-три этапа и замесить тесто.
5. Вымешать в течение 10 минут. Оставить подходить на 1,5 часа, затем разделить на 10 частей.
6. Каждую часть раскатать тонко, 1-2 мм.
7. Каждую лепешку щедро смазать маслом, прикрывать новой лепешкой и так, пока не закончится тесто, сверху и снизу лепешку щедро посыпать мукой, раскатать и разделить на 16 треугольников.
8. Сверху каждого треугольника проделать надрез вдоль 2 см, выложить 1 ч.л. начинки и завернуть в рогалик.
9. Оставить подходить на 30 мин, выпекать при температуре 190 градусов 25 мин.
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