Блинчики получатся очень тонкими, нежными и легкими, если вы сделаете правильное тесто. А оно будет таким именно на кукурузной муке. Золотистые и нежные блины не порвутся и не подгорят. Подойдет сюда ваша любая любимая начинка.

Идея приготовления нежных блинов из кукурузной муки опубликована на кулинарной странице tastystories.feed в Instagram. Будет вкусно есть с сезонными ягодами.

Ингредиенты на 12-13 блинов.

молоко – 500 мл

яйца – 2 шт.

мука кукурузная – 160 г

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ванильный сахар – 1 ч.л.

масло растительное – 2 ст.л.

сливочное масло – 20 г для жарки

Способ приготовления:

1. Яйца взбиваем с ванильным сахаром.

2. Добавляем молоко, перемешиваем.

3. Добавляем порциями кукурузную муку, масло и хорошо замешиваем, чтобы не было комочков.

4. Оставляем тесто на 30 минут настаиваться.

5. Перед первым блином смазываем сковороду сливочным маслом.

6. Перед каждым блином тесто перемешиваем, потому что мука оседает.

7. Выливаем тонким слоем тесто на сковороду.

8. Жарим на среднем огне с обеих сторон.

9. Подаем с любимыми начинками.

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