Из какой муки, кроме пшеничной, приготовить блины: получаются тонкими и не рвутся

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Из какой муки, кроме пшеничной, приготовить блины: получаются тонкими и не рвутся

Блинчики получатся очень тонкими, нежными и легкими, если вы сделаете правильное тесто. А оно будет таким именно на кукурузной муке. Золотистые и нежные блины не порвутся и не подгорят. Подойдет сюда ваша любая любимая начинка.

Идея приготовления нежных блинов из кукурузной муки опубликована на кулинарной странице tastystories.feed в Instagram. Будет вкусно есть с сезонными ягодами.

Из какой муки, кроме пшеничной, приготовить блины: получаются тонкими и не рвутся

Ингредиенты на 12-13 блинов.

  • молоко – 500 мл
  • яйца – 2 шт.
  • мука кукурузная – 160 г
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  • ванильный сахар – 1 ч.л.
  • масло растительное – 2 ст.л.
  • сливочное масло – 20 г для жарки

Способ приготовления:

Из какой муки, кроме пшеничной, приготовить блины: получаются тонкими и не рвутся

1. Яйца взбиваем с ванильным сахаром.

2. Добавляем молоко, перемешиваем.

Из какой муки, кроме пшеничной, приготовить блины: получаются тонкими и не рвутся

3. Добавляем порциями кукурузную муку, масло и хорошо замешиваем, чтобы не было комочков.

4. Оставляем тесто на 30 минут настаиваться.

5. Перед первым блином смазываем сковороду сливочным маслом.

Из какой муки, кроме пшеничной, приготовить блины: получаются тонкими и не рвутся

6. Перед каждым блином тесто перемешиваем, потому что мука оседает.

7. Выливаем тонким слоем тесто на сковороду.

Из какой муки, кроме пшеничной, приготовить блины: получаются тонкими и не рвутся

8. Жарим на среднем огне с обеих сторон.

Из какой муки, кроме пшеничной, приготовить блины: получаются тонкими и не рвутся

9. Подаем с любимыми начинками.

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