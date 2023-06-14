Когда мы готовим привычные для себя продукты – не обращаем внимания на многие мелочи. И из-за необдуманных действий можем даже полезную пищу сделать вредной. Это может быть чрезмерное подогревание. неправильная подготовка продуктов или вообще выполнение лишних действий.

Редакция FoodOboz расскажет, какие самые распространенные ошибки допускают многие во время приготовления пищи. Они делают ваши блюда вредными.

Совершенство вкуса блюда с помощью соли

Если блюдо вам кажется пресным – не стоит класть в него много соли. Слишком большое ее количество задерживает жидкость в организме. А это может способствовать отекам. Поэтому попробуйте поэксперементировать с разнообразными специями и приправами.

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Перегревание масла

Оливковое или кокосовое масло полезны. Но когда жидкость на сковороде уже начинает гореть – это значит, что все питательные компоненты нейтрализуются. Поэтому за этим нужно внимательно следить. Или, по возможности, добавляйте масло в уже готовые блюда.

Слишком продолжительное приготовление овощей

Овощи лучше есть сырыми. А если вы решаете их готовить – делайте это очень осторожно. Такие продукты под влиянием высоких температур теряют всю свою пользу. Приемлемым может быть только приготовление на пару и легкое отваривание.

Очистка всех фруктов и овощей

На кожуре многих плодов имеется большое количество полезных компонентов. Например, картофельная кожура содержит пищевые волокна, подавляющие голод. А яблочная кожура является мощным антиоксидантом. То же касается и киви.

Растопка меда

Со временем мед может кристаллизоваться. И для того, чтобы вернуть ему жидкую консистенцию, очень часто продукт помещают в микроволновку или разогревают в кастрюле. Но этого делать нельзя ни в коем случае, ведь мед просто теряет все свои питательные свойства.

Приготовление картофеля без вымачивания

Крахмал. который есть в картофеле, достаточно вредный для организма. Поэтому его содержимое необходимо максимально минимизировать. Для этого овощи вымачивают в воде минимум 2 часа.

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