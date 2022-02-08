Изумительное ресторанное блюдо из рыбы дома за считанные минуты: рецепт от Александра Громлюка. Эксклюзив

Ирина Мельниченко
FoodOboz
3 минуты
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Сэвиче с рыбой, авокадо и зеленью

Если вы устали от однообразных, не вкусных, постных блюд и вам хочется научиться готовить ресторанные блюда из простых продуктов дома – это абсолютно реально сделать.

Кулинар, супер-финалист реалити шоу "Адская кухня" Александр Громлюк поделился эксклюзивно с FoodOboz рецептом сэвиче из рыбы с вкусным соусом из авокадо и папайи.

  • авокадо – 1 шт.

Что приготовить с лососем

  • бобы Эдамаме – 30 г

бобы Эдамамэ
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  • манго – 30 г

Манго для блюда

  • йогурт или сметана – 1-2 ст. л.

  • лайм – 1 шт.

Лайм для соуса

  • соль, перец – по вкусу

  • лосось – 200 г

  • папайя – 20 г

Папайя для блюда

  • лук – 10 г

  • кинза – 10 г

  • базилик – 10 г

Свежий базилик

  • оливковое масло –1 ст. л.

  • лимон – 1/3 шт.

Способ приготовления:

1. Порежьте авокадо, переложите в блендер.

Из авокадо сделайте соус

2. Добавьте йогурт или сметану, сок лайма, соль и перебейте до однородности.

Натуральный йогурт

3. Выложите в тарелку авокадо-мус, добавьте порезанный лосось заправленный лимонным или лаймовым фрешем и солью.

Манго для блюда

4. Туда же добавьте бобы, порезанные манго и папайю, а также лук, кинзу базилик.

Косточки папайи

4. Заправьте блюдо оливковым маслом.

Масло для заправки

5. Посыпьте сверху косточками папайи, добавьте ломтик лимона и можно подавать.

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