Изумительное ресторанное блюдо из рыбы дома за считанные минуты: рецепт от Александра Громлюка. Эксклюзив

Если вы устали от однообразных, не вкусных, постных блюд и вам хочется научиться готовить ресторанные блюда из простых продуктов дома – это абсолютно реально сделать.

Кулинар, супер-финалист реалити шоу "Адская кухня" Александр Громлюк поделился эксклюзивно с FoodOboz рецептом сэвиче из рыбы с вкусным соусом из авокадо и папайи.

авокадо – 1 шт.

бобы Эдамаме – 30 г

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манго – 30 г

йогурт или сметана – 1-2 ст. л.

лайм – 1 шт.

соль, перец – по вкусу

лосось – 200 г

папайя – 20 г

лук – 10 г

кинза – 10 г

базилик – 10 г

оливковое масло –1 ст. л.

лимон – 1/3 шт.

Способ приготовления:

1. Порежьте авокадо, переложите в блендер.

2. Добавьте йогурт или сметану, сок лайма, соль и перебейте до однородности.

3. Выложите в тарелку авокадо-мус, добавьте порезанный лосось заправленный лимонным или лаймовым фрешем и солью.

4. Туда же добавьте бобы, порезанные манго и папайю, а также лук, кинзу базилик.

4. Заправьте блюдо оливковым маслом.

5. Посыпьте сверху косточками папайи, добавьте ломтик лимона и можно подавать.

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