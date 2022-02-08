Изумительное ресторанное блюдо из рыбы дома за считанные минуты: рецепт от Александра Громлюка. Эксклюзив
Если вы устали от однообразных, не вкусных, постных блюд и вам хочется научиться готовить ресторанные блюда из простых продуктов дома – это абсолютно реально сделать.
Кулинар, супер-финалист реалити шоу "Адская кухня" Александр Громлюк поделился эксклюзивно с FoodOboz рецептом сэвиче из рыбы с вкусным соусом из авокадо и папайи.
авокадо – 1 шт.
бобы Эдамаме – 30 г
манго – 30 г
йогурт или сметана – 1-2 ст. л.
лайм – 1 шт.
соль, перец – по вкусу
лосось – 200 г
папайя – 20 г
лук – 10 г
кинза – 10 г
базилик – 10 г
оливковое масло –1 ст. л.
лимон – 1/3 шт.
Способ приготовления:
1. Порежьте авокадо, переложите в блендер.
2. Добавьте йогурт или сметану, сок лайма, соль и перебейте до однородности.
3. Выложите в тарелку авокадо-мус, добавьте порезанный лосось заправленный лимонным или лаймовым фрешем и солью.
4. Туда же добавьте бобы, порезанные манго и папайю, а также лук, кинзу базилик.
4. Заправьте блюдо оливковым маслом.
5. Посыпьте сверху косточками папайи, добавьте ломтик лимона и можно подавать.
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