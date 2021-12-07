Изумительные салаты из бюджетных продуктов, который украсят праздничный стол

Если вы хотите приготовить вкусный, но бюджетный салат на Новый год – не проблема. Стоит просто выбрать качественные продукты и отличный рецепт.

Кулинар Ольга Матвей поделилась в Instagram простым рецептом вкусного и очень бюджетного салата с фасолью, чесноком и майонезом, который вы приготовите за 15 минут, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты:

Хлеб бородинский – 8-10 кусочков

Фасоль красная консервированная – 300 г

Огурцы маринованные – 3 шт.

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Грибы маринованные – 100 г

Чеснок – 2-3 зуб.

Майонез – 3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Порежьте хлеб и сделайте из него гренки.

2. Из фасоли слейте сок и промойте ее.

3. Огурцы нарежьте средним кубиком.

4. Помидоры – красивыми дольками.

5. Грибы порежьте пополам.

6. Чеснок натрите и смешайте с майонезом.

7. Смешайте все ингредиенты и заправьте майонезом с чесноком.

Перед подачей присыпьте салат сухарями.

Салат с рукколой и грушей по рецепту фудблогера katyamull

Ингредиенты:

Руккола – 100 г

Мягкий сыр – 50-70 г

Груша – 1 шт.

Малиновый джем – 1 ст. л.

Орешки или миндальные хлопья – горсть

Оливковое или кунжутное масло – 1-2 ст. л.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Способ приготовления:

1. Помойте рукколу и грушу, ее можно очистить от кожуры, но можно и оставить. Порежьте брусочками.

2. В миску переложите рукколу, добавьте грушу, покрошите сыр, добавьте джем, присыпьте готовое блюдо орехами и заправьте маслом.

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