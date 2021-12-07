Изумительные салаты из бюджетных продуктов, который украсят праздничный стол
Если вы хотите приготовить вкусный, но бюджетный салат на Новый год – не проблема. Стоит просто выбрать качественные продукты и отличный рецепт.
Кулинар Ольга Матвей поделилась в Instagram простым рецептом вкусного и очень бюджетного салата с фасолью, чесноком и майонезом, который вы приготовите за 15 минут, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ингредиенты:
Хлеб бородинский – 8-10 кусочков
Фасоль красная консервированная – 300 г
Огурцы маринованные – 3 шт.
Грибы маринованные – 100 г
Чеснок – 2-3 зуб.
Майонез – 3 ст. л.
Способ приготовления:
1. Порежьте хлеб и сделайте из него гренки.
2. Из фасоли слейте сок и промойте ее.
3. Огурцы нарежьте средним кубиком.
4. Помидоры – красивыми дольками.
5. Грибы порежьте пополам.
6. Чеснок натрите и смешайте с майонезом.
7. Смешайте все ингредиенты и заправьте майонезом с чесноком.
Перед подачей присыпьте салат сухарями.
Салат с рукколой и грушей по рецепту фудблогера katyamull
Ингредиенты:
Руккола – 100 г
Мягкий сыр – 50-70 г
Груша – 1 шт.
Малиновый джем – 1 ст. л.
Орешки или миндальные хлопья – горсть
Оливковое или кунжутное масло – 1-2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Помойте рукколу и грушу, ее можно очистить от кожуры, но можно и оставить. Порежьте брусочками.
2. В миску переложите рукколу, добавьте грушу, покрошите сыр, добавьте джем, присыпьте готовое блюдо орехами и заправьте маслом.
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