Как оригинально приготовить душистую свиную рульку: идеальный рецепт от шеф-повара
Рулька – блюдо из свиного мяса, которое готовится и подается цельным. Одну из самых вкусных рулек можно встретить в Германии. Там ее сочетают с фирменным пивом, а также салатами и запеченными овощами. Украинцам такой деликатес очень близок, ведь у нас тоже любят свинину.
Рецептом настоящей немецкой рульки поделился звездный шеф-повар Юрий Ковриженко на своей странице в Facebook.
Ингредиенты:
рулька
вода – 2 л
светлое пиво – 2 л
соль – 20-25 г
гвоздика – 1 ч.л.
лавровый лист
специи (паприка, кориандр) – по вкусу
душистый перец горошком – 1 ч.л.
палочка корицы – 5 шт
горчица и мед – по вкусу
Способ приготовления:
Рульку обжарить, помыть и просушить нетканым полотенцем.
Смешать в кастрюле воду с пивом, добавить все специи. Варить рульку от 2 до 3 часов в зависимости от ее размера на медленном огне.
Вытащить, собрать лишнюю влагу и жир, снова просушить полотенцем.
Смешать в равных пропорциях горчицу с медом. Нанести эту глазурь на рульку и поставить в духовку.
Для того чтобы образовалась корочка, выбрать температуру 200-220 градусов и запекать 20-25 минут. Подавать можно с картофелем, салатом ну и, конечно, с пивом.
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