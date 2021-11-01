Как оригинально приготовить душистую свиную рульку: идеальный рецепт от шеф-повара

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
2,7 т.
Как оригинально приготовить душистую свиную рульку: идеальный рецепт от шеф-повара

Рулька – блюдо из свиного мяса, которое готовится и подается цельным. Одну из самых вкусных рулек можно встретить в Германии. Там ее сочетают с фирменным пивом, а также салатами и запеченными овощами. Украинцам такой деликатес очень близок, ведь у нас тоже любят свинину.

Рецептом настоящей немецкой рульки поделился звездный шеф-повар Юрий Ковриженко на своей странице в Facebook.

Приготовление рульки

Ингредиенты:

  • рулька

  • вода – 2 л

  • светлое пиво – 2 л

  • соль – 20-25 г

  • гвоздика – 1 ч.л.

  • лавровый лист

  • специи (паприка, кориандр) – по вкусу

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  • душистый перец горошком – 1 ч.л.

  • палочка корицы – 5 шт

  • горчица и мед – по вкусу

Способ приготовления:

С чем вкусно подать рульку – пиво и запеченный картофель

  1. Рульку обжарить, помыть и просушить нетканым полотенцем.

  2. Смешать в кастрюле воду с пивом, добавить все специи. Варить рульку от 2 до 3 часов в зависимости от ее размера на медленном огне.

  3. Вытащить, собрать лишнюю влагу и жир, снова просушить полотенцем.

  4. Смешать в равных пропорциях горчицу с медом. Нанести эту глазурь на рульку и поставить в духовку.

  5. Для того чтобы образовалась корочка, выбрать температуру 200-220 градусов и запекать 20-25 минут. Подавать можно с картофелем, салатом ну и, конечно, с пивом.

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