Как оригинально приготовить душистую свиную рульку: идеальный рецепт от шеф-повара

Рулька – блюдо из свиного мяса, которое готовится и подается цельным. Одну из самых вкусных рулек можно встретить в Германии. Там ее сочетают с фирменным пивом, а также салатами и запеченными овощами. Украинцам такой деликатес очень близок, ведь у нас тоже любят свинину.

Рецептом настоящей немецкой рульки поделился звездный шеф-повар Юрий Ковриженко на своей странице в Facebook.

Ингредиенты:

рулька

вода – 2 л

светлое пиво – 2 л

соль – 20-25 г

гвоздика – 1 ч.л.

лавровый лист

специи (паприка, кориандр) – по вкусу

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душистый перец горошком – 1 ч.л.

палочка корицы – 5 шт

горчица и мед – по вкусу

Способ приготовления:

Рульку обжарить, помыть и просушить нетканым полотенцем. Смешать в кастрюле воду с пивом, добавить все специи. Варить рульку от 2 до 3 часов в зависимости от ее размера на медленном огне. Вытащить, собрать лишнюю влагу и жир, снова просушить полотенцем. Смешать в равных пропорциях горчицу с медом. Нанести эту глазурь на рульку и поставить в духовку. Для того чтобы образовалась корочка, выбрать температуру 200-220 градусов и запекать 20-25 минут. Подавать можно с картофелем, салатом ну и, конечно, с пивом.

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