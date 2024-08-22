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Изысканная закуска к вину с грушей, сыром "Дор блю" и хамоном: готовится за 5 мин.
Когда внезапно зазвонили друзья и сообщили, что вам стоит ждать их в гости, скорее всего, они прихватят с собой бутылочку вина. Ну а вам, как хорошей хозяйке, конечно же, стоит встретить их с закусками, которые лучше всего подойдут к этому напитку.
Фудблогер с ником cook_with_me_at_home в Instagram рассказала, какие именно закуски к вину она предпочитает. Оказалось, что лучше всего к нему подходит сочетание груши и сыра "Дор блю".
Ингредиенты
- Груша – 1 шт
- Сыр "Дор блю" – 100 гр
- Хамон – 100 гр
- Руколо
- Мед
Способ приготовления
1. Грушу и сыр порезать брусочками.
2. На хамон выложить три перьев руколы, по брусочку сыра и груши, завернуть рулетиком.
3. Полить сверху жидким медом.
4. Вместо груши можно использовать дыню или слегка обжаренный на гриле персик.
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