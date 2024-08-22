Когда внезапно зазвонили друзья и сообщили, что вам стоит ждать их в гости, скорее всего, они прихватят с собой бутылочку вина. Ну а вам, как хорошей хозяйке, конечно же, стоит встретить их с закусками, которые лучше всего подойдут к этому напитку.

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Фудблогер с ником cook_with_me_at_home в Instagram рассказала, какие именно закуски к вину она предпочитает. Оказалось, что лучше всего к нему подходит сочетание груши и сыра "Дор блю".

Ингредиенты

Груша – 1 шт

Сыр "Дор блю" – 100 гр

Хамон – 100 гр

Руколо

Мед

Способ приготовления

1. Грушу и сыр порезать брусочками.

2. На хамон выложить три перьев руколы, по брусочку сыра и груши, завернуть рулетиком.

3. Полить сверху жидким медом.

4. Вместо груши можно использовать дыню или слегка обжаренный на гриле персик.

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