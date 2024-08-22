Изысканная закуска к вину с грушей, сыром "Дор блю" и хамоном: готовится за 5 мин.

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
633
Изысканная закуска к вину с грушей, сыром 'Дор блю' и хамоном: готовится за 5 мин.

Когда внезапно зазвонили друзья и сообщили, что вам стоит ждать их в гости, скорее всего, они прихватят с собой бутылочку вина. Ну а вам, как хорошей хозяйке, конечно же, стоит встретить их с закусками, которые лучше всего подойдут к этому напитку.

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Фудблогер с ником cook_with_me_at_home в Instagram рассказала, какие именно закуски к вину она предпочитает. Оказалось, что лучше всего к нему подходит сочетание груши и сыра "Дор блю".

Изысканная закуска к вину с грушей, сыром ''Дор блю'' и хамоном: готовится за 5 мин.

Ингредиенты

  • Груша – 1 шт
  • Сыр "Дор блю" – 100 гр
  • Хамон – 100 гр
  • Руколо
  • Мед

Способ приготовления

1. Грушу и сыр порезать брусочками.

Изысканная закуска к вину с грушей, сыром ''Дор блю'' и хамоном: готовится за 5 мин.

2. На хамон выложить три перьев руколы, по брусочку сыра и груши, завернуть рулетиком.

Изысканная закуска к вину с грушей, сыром ''Дор блю'' и хамоном: готовится за 5 мин.

3. Полить сверху жидким медом.

Изысканная закуска к вину с грушей, сыром ''Дор блю'' и хамоном: готовится за 5 мин.

4. Вместо груши можно использовать дыню или слегка обжаренный на гриле персик.

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