Торт "Молочная девочка" для праздничного стола: что соединить для идеального крема
"Молочная девочка" – по-настоящему культовый торт, который можно попробовать во многих кондитерских мира. Текстура такого десерта очень нежная и сливочная – он просто тает во рту. Торт несравним не только по вкусу, но и по внешнему виду. Все очень лаконично, но вместе с тем эффектно – сдержанный белый цвет и фруктовый декор. Такое блюдо станет прекрасным дополнением любого праздника.
Идеей приготовления торта "Молочная девочка" поделилась yakovleva.ld на своей странице в Instagram.
Диаметр тортика 16 см
Ингредиенты:
сгущенка – 350 г
яйца – 2 шт
мука – 160 г
разрыхлитель – 1 ч.л
⠀ Ингредиенты для крема:
сливки 33% – 200 г
сгущенка – 150 г
сливочный сыр – 200 г
⠀ Приготовление коржей:
1. Взбить яйца со сгущенкой до однородности.
2. Всыпать муку с разрыхлителем и перемешать.
3. На бумаге для выпечки или коврике сформировать коржи – 1,5 ст.л на 1 шт.
4. Выпекать при температуре 170 градусов 6-8 минут. Получается 12 лепешек диаметром 16 см.
⠀ Приготовление крема:
1. Холодные сливки взбить на маленькой скорости и постепенно влить сгущенку, взбить до однородности.
2. Добавить сливочный творог и взбить до плотных пиков.
Сборка торта:
1. Ее можно делать в кольце.
2. Промазать каждый корж кремом и оставить в холодильнике минимум на 5 часов.
3. Остатками крема подровнять торт и украсить фруктами.
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