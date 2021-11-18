Торт 'Молочная девочка' для праздничного стола: что соединить для идеального крема

"Молочная девочка" – по-настоящему культовый торт, который можно попробовать во многих кондитерских мира. Текстура такого десерта очень нежная и сливочная – он просто тает во рту. Торт несравним не только по вкусу, но и по внешнему виду. Все очень лаконично, но вместе с тем эффектно – сдержанный белый цвет и фруктовый декор. Такое блюдо станет прекрасным дополнением любого праздника.

Идеей приготовления торта "Молочная девочка" поделилась yakovleva.ld на своей странице в Instagram.

Диаметр тортика 16 см

Ингредиенты:

сгущенка – 350 г

яйца – 2 шт

мука – 160 г

разрыхлитель – 1 ч.л

⠀ Ингредиенты для крема:

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сливки 33% – 200 г

сгущенка – 150 г

сливочный сыр – 200 г

⠀ Приготовление коржей:

1. Взбить яйца со сгущенкой до однородности.

2. Всыпать муку с разрыхлителем и перемешать.

3. На бумаге для выпечки или коврике сформировать коржи – 1,5 ст.л на 1 шт.

4. Выпекать при температуре 170 градусов 6-8 минут. Получается 12 лепешек диаметром 16 см.

⠀ Приготовление крема:

1. Холодные сливки взбить на маленькой скорости и постепенно влить сгущенку, взбить до однородности.

2. Добавить сливочный творог и взбить до плотных пиков.

Сборка торта:

1. Ее можно делать в кольце.

2. Промазать каждый корж кремом и оставить в холодильнике минимум на 5 часов.

3. Остатками крема подровнять торт и украсить фруктами.

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