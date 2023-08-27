К борщу и вместо хлеба: домашний заливной пирог с капустой и яйцами "Пятиминутка"
Заливной пирог – очень оригинальная и универсальная домашняя выпечка. Его можно готовить как со сладкими, так и солеными начинками, есть вместо хлеба и подавать к первым блюдам.
Фудблогер Варвара с ником valerikiry на своей странице в Instagram поделилась рецептом заливного пирога с капустой и яйцом "Пятиминутка".
Ингредиенты:
Тесто:
- яйца – 2 шт
- кефир – 400 мл
- мука – 250 г
- сода – 1 ч. л.
- соль – 1 ч. л.
- сахар – 1 ст. л
- масло растительное – 2 ст. л.
Для начинки можно использовать грибы, ветчину, мясо, фарш, яйца, тунец. В рецепте – капуста + яйца.
Способ приготовления:
1. Для приготовления теста нужно поочередно смешать все ингредиенты: яйца, кефир, соду, соль и сахар. Перемешать.
2. Далее добавить муку и растительное масло. Перемешать, чтобы не было комочков.
3. Для начинки нужно нашинковать и обжарить капусту, заранее яйца отвары вкрутую и порезать кубиками.
4. В форму вылить половину теста, выложить начинку, наверх вылить оставшееся тесто.
5. Выпекать пирог при температуре 180 градусов 40 минут. Приятного аппетита!
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