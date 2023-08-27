Заливной пирог – очень оригинальная и универсальная домашняя выпечка. Его можно готовить как со сладкими, так и солеными начинками, есть вместо хлеба и подавать к первым блюдам.

Фудблогер Варвара с ником valerikiry на своей странице в Instagram поделилась рецептом заливного пирога с капустой и яйцом "Пятиминутка".

Ингредиенты:

Тесто:

яйца – 2 шт

кефир – 400 мл

мука – 250 г

сода – 1 ч. л.

соль – 1 ч. л.

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сахар – 1 ст. л

масло растительное – 2 ст. л.

Для начинки можно использовать грибы, ветчину, мясо, фарш, яйца, тунец. В рецепте – капуста + яйца.

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста нужно поочередно смешать все ингредиенты: яйца, кефир, соду, соль и сахар. Перемешать.

2. Далее добавить муку и растительное масло. Перемешать, чтобы не было комочков.

3. Для начинки нужно нашинковать и обжарить капусту, заранее яйца отвары вкрутую и порезать кубиками.

4. В форму вылить половину теста, выложить начинку, наверх вылить оставшееся тесто.

5. Выпекать пирог при температуре 180 градусов 40 минут. Приятного аппетита!

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