Одна из самых вкусных намазок, которая идеально подходит к борщу – та, основа которой – сало. Для яркого вкуса добавьте чеснок, специи, зелень.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из сала, с чесноком, перцем чили.

Ингредиенты:

Сало 400 г

Острый Чили 1 шт.

Чеснок 1 головка

Соль 1-1,5 ч.л.

Черный перец 1/2 ч.л.

Укроп пучок

Способ приготовления:

1. Сало порежьте кусками, порежьте перец и очистите чеснок.

2. Пропустите все через мясорубку, добавьте в эту смесь специи, укроп.

Переложите массу в подходящую посуду, и уберите в холодильник на сутки!

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