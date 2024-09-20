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К борщу: самая вкусная намазка из сала, с чесноком и чили
Одна из самых вкусных намазок, которая идеально подходит к борщу – та, основа которой – сало. Для яркого вкуса добавьте чеснок, специи, зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из сала, с чесноком, перцем чили.
Ингредиенты:
- Сало 400 г
- Острый Чили 1 шт.
- Чеснок 1 головка
- Соль 1-1,5 ч.л.
- Черный перец 1/2 ч.л.
- Укроп пучок
Способ приготовления:
1. Сало порежьте кусками, порежьте перец и очистите чеснок.
2. Пропустите все через мясорубку, добавьте в эту смесь специи, укроп.
Переложите массу в подходящую посуду, и уберите в холодильник на сутки!
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