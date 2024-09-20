К борщу: самая вкусная намазка из сала, с чесноком и чили

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт намазки из сала

Одна из самых вкусных намазок, которая идеально подходит к борщу – та, основа которой – сало. Для яркого вкуса добавьте чеснок, специи, зелень. 

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Что приготовить из сала

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из сала, с чесноком, перцем чили. 

Рецепт намазки

Ингредиенты: 

  • Сало 400 г
  • Острый Чили 1 шт.
  • Чеснок 1 головка
  • Соль 1-1,5 ч.л.
  • Черный перец 1/2 ч.л.
  • Укроп пучок

Способ приготовления: 

1. Сало порежьте кусками, порежьте перец и очистите чеснок.

Сало для блюда

2. Пропустите все через мясорубку, добавьте в эту смесь специи, укроп.

Готовая основа для намазки

Переложите массу в подходящую посуду, и уберите в холодильник на сутки!

Готовая намазка

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