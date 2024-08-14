К борщу: самая вкусная намазка из сала за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
2,3 т.
Рецепт намазки из сала

Тяжело представить борщ без сала. Но, стоит отметить, что из сала можно еще приготовить вкусную намазку, добавив чеснок, специи, а также запечь его в духовке. 

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Как из сала приготовить вкусную намазку

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, бюджетной и простой в приготовлении намазки из сала.

Рецепт намазки

Ингредиенты: 

  • Сало 400 г
  • Острый Чили 1 шт. 
  • Чеснок 1 головка
  • Соль 1-1,5 ч.л.
  • Черный перец 1/2 ч.л.
  • Укроп пучок

Способ приготовления: 

1. Все ингредиенты пропустите через мясорубку, используя мелкую сетку.

Приготовление закуски

2. Добавьте мелко рубленную зелень, перемешайте и переложите в подходящую посуду.

Готовая смесь для намазки

Храните в холодильнике.

Готовая намазка

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