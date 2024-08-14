Тяжело представить борщ без сала. Но, стоит отметить, что из сала можно еще приготовить вкусную намазку, добавив чеснок, специи, а также запечь его в духовке.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, бюджетной и простой в приготовлении намазки из сала.

Ингредиенты:

Сало 400 г

Острый Чили 1 шт.

Чеснок 1 головка

Соль 1-1,5 ч.л.

Черный перец 1/2 ч.л.

Укроп пучок

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты пропустите через мясорубку, используя мелкую сетку.

2. Добавьте мелко рубленную зелень, перемешайте и переложите в подходящую посуду.

Храните в холодильнике.

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