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К борщу: самая вкусная намазка из сала за 10 минут
Тяжело представить борщ без сала. Но, стоит отметить, что из сала можно еще приготовить вкусную намазку, добавив чеснок, специи, а также запечь его в духовке.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, бюджетной и простой в приготовлении намазки из сала.
Ингредиенты:
- Сало 400 г
- Острый Чили 1 шт.
- Чеснок 1 головка
- Соль 1-1,5 ч.л.
- Черный перец 1/2 ч.л.
- Укроп пучок
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты пропустите через мясорубку, используя мелкую сетку.
2. Добавьте мелко рубленную зелень, перемешайте и переложите в подходящую посуду.
Храните в холодильнике.
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