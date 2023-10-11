Пюре, каши и макароны можно несколько разнообразить и подать по-новому, а именно с подливкой. Такую подливку можно приготовить как густой соус, а также дополнить любым мясом и специями.

Фудблогер Алекс Миль (mil_alexx) на своей странице в Instagram поделился рецептом томатной подливки с мясом.

Ингредиенты:

филе – 500 г

томатная паста – 100 г

лук –120 г

мука –1-2 ст. л.

вода – 400-500 мл

соль, перец, паприка, хмели-сунели, 2 лавровых листа

Видео дня

Способ приготовления:

1. Мясо нужно порезать и обжарить 6-7 минут под крышкой, периодически помешивая.

2. Нарезать и добавить лук. Периодически помешивая, готовить 5 минут под крышкой.

3. Добавить муку и готовить еще 1 минуту.

4. Налить воду и добавить томатную пасту. Также добавить все специи. Перемешать и готовить на слабом огне 15-20 минут периодически помешивая. Готово!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить вкуснейший подлив родом из СССР.