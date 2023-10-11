К картофелю, кашам и макаронам: рецепт самой вкусной подливки с мясом
Пюре, каши и макароны можно несколько разнообразить и подать по-новому, а именно с подливкой. Такую подливку можно приготовить как густой соус, а также дополнить любым мясом и специями.
Фудблогер Алекс Миль (mil_alexx) на своей странице в Instagram поделился рецептом томатной подливки с мясом.
Ингредиенты:
- филе – 500 г
- томатная паста – 100 г
- лук –120 г
- мука –1-2 ст. л.
- вода – 400-500 мл
- соль, перец, паприка, хмели-сунели, 2 лавровых листа
Способ приготовления:
1. Мясо нужно порезать и обжарить 6-7 минут под крышкой, периодически помешивая.
2. Нарезать и добавить лук. Периодически помешивая, готовить 5 минут под крышкой.
3. Добавить муку и готовить еще 1 минуту.
4. Налить воду и добавить томатную пасту. Также добавить все специи. Перемешать и готовить на слабом огне 15-20 минут периодически помешивая. Готово!
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