К картофелю, кашам и макаронам: рецепт самой вкусной подливки с мясом

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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К картофелю, кашам и макаронам: рецепт самой вкусной подливки с мясом

Пюре, каши и макароны можно несколько разнообразить и подать по-новому, а именно с подливкой. Такую подливку можно приготовить как густой соус, а также дополнить любым мясом и специями.

Фудблогер Алекс Миль (mil_alexx) на своей странице в Instagram поделился рецептом томатной подливки с мясом.

Подливка с мясом

Ингредиенты:

  • филе – 500 г
  • томатная паста – 100 г
  • лук –120 г
  • мука –1-2 ст. л.
  • вода – 400-500 мл
  • соль, перец, паприка, хмели-сунели, 2 лавровых листа
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Способ приготовления:

1. Мясо нужно порезать и обжарить 6-7 минут под крышкой, периодически помешивая.

Пюре с подливкой

2. Нарезать и добавить лук. Периодически помешивая, готовить 5 минут под крышкой.

3. Добавить муку и готовить еще 1 минуту.

Мясная подливка с томатным соусом

4. Налить воду и добавить томатную пасту. Также добавить все специи. Перемешать и готовить на слабом огне 15-20 минут периодически помешивая. Готово!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить вкуснейший подлив родом из СССР.

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