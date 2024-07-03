Для того чтобы ваш обед получился сытным, к отварным макаронам, картофелю или гречке можно добавить сочное тушеное мясо. Лучше всего для такого приготовления подходит именно телятина. Она мягкая, имеет достаточно жира и, при этом, блюдо не будет очень тяжелым.

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Идея приготовления нежного тушеного мяса для обеда опубликована на странице фудблогера Ирины с ником healthy_recipes_ira в Instagram. Также используйте сезонные молодые овощи.

На 1 килограмм мяса (в оригинале телятины, но может быть другое):

вода – 2,2 литра

морковь средняя – 3-4 шт.

лук – 2 шт.

лавровые листья – 4 шт.

чеснок – 4 зубчика

белое сухое вино или сок 1 лимона

соль

шампиньоны – 500 г

Способ приготовления:

1. Лук, морковь и телятину нарезать большими кусочками.

2. Выложить в кастрюлю и добавить 2 литра воды.

3. Добавить чеснок и лавровые листья.

4. Добавить соль перец по вкусу.

5. Выжать лимон или добавить вино.

6. Поставить примерно на 1,5 часа готовить на средний огонь с приоткрытой крышкой. Пену снять. После приготовления сцедить жидкость от мяса и овощей и готовить, пока не останется 1 литр – так вкус будет более концентрированный. Морковь порезать.

Ингредиенты для подливки:

сливочное масло – 50 г

муки – 4 ст.л.

сливки 20-33% – 100 мл

соль

бульон, в котором готовилось мясо с овощами

Способ приготовления

1. Растопить масло на сковороде и дать покварчать минуту.

2. Постепенно добавлять остальные ингредиенты, помешивая: сначала муку, затем бульон, холодные сливки. Комочков не должно быть.

3. Вылить готовую подливку обратно в кастрюлю, сюда вернуть отварное мясо, нарезанную морковь, поджаренные шампиньоны.

4. Готовить несколько минут на маленьком огне.

5. Попробовать на соль и по желанию добавить зелень или зеленый лук.

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