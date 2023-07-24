К каше, макаронам и картофелю: вкусный домашний гуляш из говядины

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
624
К каше, макаронам и картофелю: вкусный домашний гуляш из говядины

Гуляш – идеальное дополнение к пюре, кашам и макаронам. Готовить его можно из любого мяса, если хотите более легкий вариант сытного блюда, используйте куриное филе. Для пикантного вкуса добавьте томатную пасту и чеснок.

Домашний гуляш

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного гуляша из говядины, с луком, зеленью и специями.

Рецепт гуляша
Видео дня

Ингредиенты:

  • говядина – 1 кг
  • лук – 1-2 шт.
  • сливочное масло – 10 г
  • растительное масло – 1 ст. л.
  • мука – 1,5 ст. л.
  • томатная паста – 3 ст. л.
  • вода – 800-1000 мл
  • соль, перец – по вкусу
  • лавровый лист – 2-3 шт.
  • зелень (петрушка) – пучок

Способ приготовления:

1. На сковородку налейте растительное масло и добавьте сливочное. Добавьте измельченный лук и обжарьте до мягкости.

Жареный лук

2. Мясо порежьте и выложите на сковороду, жарьте 20 минут.

Мясо для блюда

3. Добавьте муку, перемешайте и еще жарьте 5 минут, а затем залейте томатной пастой, разведенной с водой. Добавьте специи, лавровый лист, накройте крышкой и тушите на маленьком огне 1,5 часа, периодически помешивая.

Приготовление гуляша

4. Снимите с плиты, посыпьте нарезанной зеленью и подавайте.

Готовый гуляш

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты