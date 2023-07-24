Гуляш – идеальное дополнение к пюре, кашам и макаронам. Готовить его можно из любого мяса, если хотите более легкий вариант сытного блюда, используйте куриное филе. Для пикантного вкуса добавьте томатную пасту и чеснок.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного гуляша из говядины, с луком, зеленью и специями.

Видео дня

Ингредиенты:

говядина – 1 кг

лук – 1-2 шт.

сливочное масло – 10 г

растительное масло – 1 ст. л.

мука – 1,5 ст. л.

томатная паста – 3 ст. л.

вода – 800-1000 мл

соль, перец – по вкусу

лавровый лист – 2-3 шт.

зелень (петрушка) – пучок

Способ приготовления:

1. На сковородку налейте растительное масло и добавьте сливочное. Добавьте измельченный лук и обжарьте до мягкости.

2. Мясо порежьте и выложите на сковороду, жарьте 20 минут.

3. Добавьте муку, перемешайте и еще жарьте 5 минут, а затем залейте томатной пастой, разведенной с водой. Добавьте специи, лавровый лист, накройте крышкой и тушите на маленьком огне 1,5 часа, периодически помешивая.

4. Снимите с плиты, посыпьте нарезанной зеленью и подавайте.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: