К каше, макаронам и картофелю: вкусный домашний гуляш из говядины
Гуляш – идеальное дополнение к пюре, кашам и макаронам. Готовить его можно из любого мяса, если хотите более легкий вариант сытного блюда, используйте куриное филе. Для пикантного вкуса добавьте томатную пасту и чеснок.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного гуляша из говядины, с луком, зеленью и специями.
Ингредиенты:
- говядина – 1 кг
- лук – 1-2 шт.
- сливочное масло – 10 г
- растительное масло – 1 ст. л.
- мука – 1,5 ст. л.
- томатная паста – 3 ст. л.
- вода – 800-1000 мл
- соль, перец – по вкусу
- лавровый лист – 2-3 шт.
- зелень (петрушка) – пучок
Способ приготовления:
1. На сковородку налейте растительное масло и добавьте сливочное. Добавьте измельченный лук и обжарьте до мягкости.
2. Мясо порежьте и выложите на сковороду, жарьте 20 минут.
3. Добавьте муку, перемешайте и еще жарьте 5 минут, а затем залейте томатной пастой, разведенной с водой. Добавьте специи, лавровый лист, накройте крышкой и тушите на маленьком огне 1,5 часа, периодически помешивая.
4. Снимите с плиты, посыпьте нарезанной зеленью и подавайте.
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