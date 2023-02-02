К любому гарниру: сочное жаренное филе с соусом и чесноком

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
441
Как приготовить сочное филе

Для того, чтобы вкусно приготовить куриное филе, чтобы оно было не жестким и не сухим, нужно использовать соусы, специи, овощи. Еще очень важно – правильно подготовить мясо, если вы хотите его запечь, предварительно сделайте на нем надрезы, чтобы оно хорошо пропеклось. 

Что приготовить из филе

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного, сочного филе с соусом терияки, медом и чеснок, которое получится очень сочным.

Рецепт сочного филе
Видео дня

Секрет сочного филе в том, что на нем нужно сделать надрезы, как сетку, и хорошо замариновать. 

Куриное филе

Ингредиенты:

  • куриное филе – 2 шт. 
  • чеснок – 2 зуб. 
  • мука или крахмал – 1 ст. л.
  • сливочное масло – 15 г
  • мед – 1 ч. л.
  • соус терияки – 3 ст. л.
  • соль, перец – по вкусу 

Способ приготовления:

1. Разрежьте филе пополам, сделайте надрезы кубиками, старайтесь не разрезать филе полностью.

Приготовление филе

2. Сверху посолите, поперчите, хорошо помните мясо, сверху присыпьте мукой или крахмалом.

Жареное филе

3. Разогрейте сковороду, налейте масло и обжарьте филе с каждой стороны по 5 минут под крышкой. Добавьте чеснок, сливочное масло, жарьте еще пару минут. После добавьте соус терияки и мед, жарьте, пока филе полностью не покроется соусом. 

Филе с чесноком

Готовое блюдо сразу подавайте с гарниром, посыпьте по желанию кунжутом и зеленым луком.

Готовое блюдо

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты