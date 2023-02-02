К любому гарниру: сочное жаренное филе с соусом и чесноком
Для того, чтобы вкусно приготовить куриное филе, чтобы оно было не жестким и не сухим, нужно использовать соусы, специи, овощи. Еще очень важно – правильно подготовить мясо, если вы хотите его запечь, предварительно сделайте на нем надрезы, чтобы оно хорошо пропеклось.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного, сочного филе с соусом терияки, медом и чеснок, которое получится очень сочным.
Секрет сочного филе в том, что на нем нужно сделать надрезы, как сетку, и хорошо замариновать.
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 шт.
- чеснок – 2 зуб.
- мука или крахмал – 1 ст. л.
- сливочное масло – 15 г
- мед – 1 ч. л.
- соус терияки – 3 ст. л.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Разрежьте филе пополам, сделайте надрезы кубиками, старайтесь не разрезать филе полностью.
2. Сверху посолите, поперчите, хорошо помните мясо, сверху присыпьте мукой или крахмалом.
3. Разогрейте сковороду, налейте масло и обжарьте филе с каждой стороны по 5 минут под крышкой. Добавьте чеснок, сливочное масло, жарьте еще пару минут. После добавьте соус терияки и мед, жарьте, пока филе полностью не покроется соусом.
Готовое блюдо сразу подавайте с гарниром, посыпьте по желанию кунжутом и зеленым луком.
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