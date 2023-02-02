Для того, чтобы вкусно приготовить куриное филе, чтобы оно было не жестким и не сухим, нужно использовать соусы, специи, овощи. Еще очень важно – правильно подготовить мясо, если вы хотите его запечь, предварительно сделайте на нем надрезы, чтобы оно хорошо пропеклось.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного, сочного филе с соусом терияки, медом и чеснок, которое получится очень сочным.

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Секрет сочного филе в том, что на нем нужно сделать надрезы, как сетку, и хорошо замариновать.

Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт.

чеснок – 2 зуб.

мука или крахмал – 1 ст. л.

сливочное масло – 15 г

мед – 1 ч. л.

соус терияки – 3 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Разрежьте филе пополам, сделайте надрезы кубиками, старайтесь не разрезать филе полностью.

2. Сверху посолите, поперчите, хорошо помните мясо, сверху присыпьте мукой или крахмалом.

3. Разогрейте сковороду, налейте масло и обжарьте филе с каждой стороны по 5 минут под крышкой. Добавьте чеснок, сливочное масло, жарьте еще пару минут. После добавьте соус терияки и мед, жарьте, пока филе полностью не покроется соусом.

Готовое блюдо сразу подавайте с гарниром, посыпьте по желанию кунжутом и зеленым луком.

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