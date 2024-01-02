К любому мясу, картофелю и каше: универсальный салат на зиму из домашних овощей.
Вместо того, чтобы консервировать все овощи отдельно, из них можно приготовить один универсальный салат на зиму. Он станет отличным дополнением к любому мясу, разнообразным кашам и картофелю. Или же консервацию можно есть как самостоятельный перекус.
Идея приготовления универсального овощного салата на зиму опубликована на странице фудблогера Мирославы Крутий (miroslavakrutii ) в Instagram. Все овощи для такой заготовки вы точно выращиваете каждый год на своем огороде.
Овощи:
- 0.5 кг лука (нарезать тонкими полукольцами)
- 0.5 кг моркови (натереть)
- 0.5 кг огурцов
- 0.5 кг перца сладкого
- 0.5 кг помидоров
Способ приготовления:
1. На дно банки положить черный перец, душистый перец, лавровый лист.
2. Овощи порезать.
3. Слоями выложить в банку, помидоры сверху.
4. В каждую банку добавить:
- 1 ст.л. сахара
- 1 ст.л. уксуса
- 1 ч.л. соли
5. Залить холодной водой (можно и кипятком).
6. Стерилизовать 25-30 минут с момента закипания.
7. Закрыть металлическими крышками.
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