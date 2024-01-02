К любому мясу, картофелю и каше: универсальный салат на зиму из домашних овощей.

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,3 т.
К любому мясу, картофелю и каше: универсальный салат на зиму из домашних овощей.

Вместо того, чтобы консервировать все овощи отдельно, из них можно приготовить один универсальный салат на зиму. Он станет отличным дополнением к любому мясу, разнообразным кашам и картофелю. Или же консервацию можно есть как самостоятельный перекус.

Идея приготовления универсального овощного салата на зиму опубликована на странице фудблогера Мирославы Крутий (miroslavakrutii ) в Instagram. Все овощи для такой заготовки вы точно выращиваете каждый год на своем огороде.

К любому мясу, картофелю и каше: универсальный салат на зиму из домашних овощей.
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Овощи:

  • 0.5 кг лука (нарезать тонкими полукольцами)
  • 0.5 кг моркови (натереть)
  • 0.5 кг огурцов
  • 0.5 кг перца сладкого
  • 0.5 кг помидоров

Способ приготовления:

К любому мясу, картофелю и каше: универсальный салат на зиму из домашних овощей.

1. На дно банки положить черный перец, душистый перец, лавровый лист.

2. Овощи порезать.

 

3. Слоями выложить в банку, помидоры сверху.

4. В каждую банку добавить:

  • 1 ст.л. сахара
  • 1 ст.л. уксуса
  • 1 ч.л. соли
К любому мясу, картофелю и каше: универсальный салат на зиму из домашних овощей.

5. Залить холодной водой (можно и кипятком).

К любому мясу, картофелю и каше: универсальный салат на зиму из домашних овощей.

6. Стерилизовать 25-30 минут с момента закипания.

7. Закрыть металлическими крышками.

К любому мясу, картофелю и каше: универсальный салат на зиму из домашних овощей.

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