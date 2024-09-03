Вместо котлет можно приготовить сочные фрикадельки из фарша на обед. Они быстро тушатся, идеально подходят к любой каше, картофелю и макаронам. Еще очень бюджетно.

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Идея приготовления фрикаделек в томатном соусе опубликована на странице fasting marafon в Instagram. Добавьте много сыра, а также шпинат в конце.

Ингредиенты:

фарш из куриного филе – 450 г.

лук – 1 шт.

зелень – по вкусу

аджика – 1 ч.л.

яйца куриные – 1 шт.

соль, специи для курицы – по вкусу.

мука – 2 ст. л.

томаты в собственном соку – 450 г.

пармезан – 40 г.

шпинат – 40 г.

Способ приготовления:

1. Лук взбить блендером, добавить в фарш.

2. Измельчить зелень, взбить яйцо.

3. Добавить муку, аджику, соль и специи.

4. Тщательно перемешать.

5. Сформировать котлеты.

6. Отправить в морозилку на 30 минут.

7. На разогретую сковороду выложить томаты, разомнуть, добавить фрикадельки.

8. Тушить под крышкой на медленном огне 15 минут.

9. Посыпать тертым сыром и шпинатом. Перемешать, снять с огня.

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