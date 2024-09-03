К макаронам, картофелю и каше: как приготовить сочные фрикадельки из фарша на обед
Вместо котлет можно приготовить сочные фрикадельки из фарша на обед. Они быстро тушатся, идеально подходят к любой каше, картофелю и макаронам. Еще очень бюджетно.
Идея приготовления фрикаделек в томатном соусе опубликована на странице fasting marafon в Instagram. Добавьте много сыра, а также шпинат в конце.
Ингредиенты:
- фарш из куриного филе – 450 г.
- лук – 1 шт.
- зелень – по вкусу
- аджика – 1 ч.л.
- яйца куриные – 1 шт.
- соль, специи для курицы – по вкусу.
- мука – 2 ст. л.
- томаты в собственном соку – 450 г.
- пармезан – 40 г.
- шпинат – 40 г.
Способ приготовления:
1. Лук взбить блендером, добавить в фарш.
2. Измельчить зелень, взбить яйцо.
3. Добавить муку, аджику, соль и специи.
4. Тщательно перемешать.
5. Сформировать котлеты.
6. Отправить в морозилку на 30 минут.
7. На разогретую сковороду выложить томаты, разомнуть, добавить фрикадельки.
8. Тушить под крышкой на медленном огне 15 минут.
9. Посыпать тертым сыром и шпинатом. Перемешать, снять с огня.
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