К макаронам, картофелю и каше: как приготовить сочные фрикадельки из фарша на обед

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
945
К макаронам, картофелю и каше: как приготовить сочные фрикадельки из фарша на обед

Вместо котлет можно приготовить сочные фрикадельки из фарша на обед. Они быстро тушатся, идеально подходят к любой каше, картофелю и макаронам. Еще очень бюджетно.

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Идея приготовления фрикаделек в томатном соусе опубликована на странице fasting marafon в Instagram. Добавьте много сыра, а также шпинат в конце.

К макаронам, картофелю и каше: как приготовить сочные фрикадельки из фарша на обед

Ингредиенты:

  • фарш из куриного филе – 450 г.
  • лук – 1 шт.
  • зелень – по вкусу
  • аджика – 1 ч.л.
  • яйца куриные – 1 шт.
  • соль, специи для курицы – по вкусу.
  • мука – 2 ст. л.
  • томаты в собственном соку – 450 г.
  • пармезан – 40 г.
  • шпинат – 40 г.

Способ приготовления:

К макаронам, картофелю и каше: как приготовить сочные фрикадельки из фарша на обед

1. Лук взбить блендером, добавить в фарш.

2. Измельчить зелень, взбить яйцо.

К макаронам, картофелю и каше: как приготовить сочные фрикадельки из фарша на обед

3. Добавить муку, аджику, соль и специи.

4. Тщательно перемешать.

К макаронам, картофелю и каше: как приготовить сочные фрикадельки из фарша на обед

5. Сформировать котлеты.

К макаронам, картофелю и каше: как приготовить сочные фрикадельки из фарша на обед

6. Отправить в морозилку на 30 минут.

7. На разогретую сковороду выложить томаты, разомнуть, добавить фрикадельки.

К макаронам, картофелю и каше: как приготовить сочные фрикадельки из фарша на обед

8. Тушить под крышкой на медленном огне 15 минут.

9. Посыпать тертым сыром и шпинатом. Перемешать, снять с огня.

К макаронам, картофелю и каше: как приготовить сочные фрикадельки из фарша на обед

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