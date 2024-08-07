Самый вкусный, легкий и простой в приготовлении соус к мясу, овощам, рыбе и пасте – однозначно песто. Готовить его можно из свежего базилика, рукколы и даже укропа. А для нежного вкуса добавьте пармезан, орешки и лимонный сок.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого соуса песто, из свежего базилика, с пармезаном, лимонным соком и чесноком.

Ингредиенты:

Зеленый базилик

Кедровые орешки 30 г

Лимонный сок 2 ст.л.

Пармезан 50 г (примерно полные 4 ст.л.)

Оливковое масло 50 мл.(или подсолнечное)

1-2 зубчика чеснока

Вместо кедровых орехов можно использовать: грецкие орехи, семена тыквы, арахис, семена подсолнечника!

Способ приготовления:

1. Помойте базилик, переложите в блендер, добавьте лимонный сок, тертый пармезан, орешки, масло оливковое, чеснок и перебейте до однородности.

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