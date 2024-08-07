К макаронам, салатам, рыбе и пирогам: универсальный соус песто за 3 минуты

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,0 т.
К макаронам, салатам, рыбе и пирогам: универсальный соус песто за 3 минуты

Самый вкусный, легкий и простой в приготовлении соус к мясу, овощам, рыбе и пасте – однозначно песто. Готовить его можно из свежего базилика, рукколы и даже укропа. А для нежного вкуса добавьте пармезан, орешки и лимонный сок. 

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Вкусный песто для овощей

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого соуса песто, из свежего базилика, с пармезаном, лимонным соком и чесноком. 

Рецепт соуса

Ингредиенты:

  • Зеленый базилик 
  • Кедровые орешки 30 г
  • Лимонный сок 2 ст.л. 
  • Пармезан 50 г (примерно полные 4 ст.л.)
  • Оливковое масло 50 мл.(или подсолнечное)
  • 1-2 зубчика чеснока

Вместо кедровых орехов можно использовать: грецкие орехи, семена тыквы, арахис, семена подсолнечника!

Из чего приготовить песто

Способ приготовления:

1. Помойте базилик, переложите в блендер, добавьте лимонный сок, тертый пармезан, орешки, масло оливковое, чеснок и перебейте до однородности. 

Готовый соус

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