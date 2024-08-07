Самая вкусная закуска к мясу и шашлыкам – свежие, запеченные и маринованные овощи. Для пикантности в овощи и овощные салаты добавляйте зелень, чеснок, специи.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного маринованного салата из свежих огурцов и помидоров, с зеленью и чесноком.

Ингредиенты:

Огурцы

Помидоры

Укроп

Уксус 9% – 2 ст.л

Масло оливковое – 4 ст.л

Соль – 1 ч. л.

Сахар – 1 ч. л.

Перец молотый – по вкусу

Чеснок – 4-5 зубчиков

Способ приготовления:

1. Огурцы и помидоры нарежьте большими кусками. Укроп измельчите и все вместе переложите в пакет.

2. Туда же добавьте измельченный чеснок, сахар, соль, перец, уксус и растительное масло. Завяжите пакет и все потрусите.

3. Переложите в холодильник на 1 час.

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