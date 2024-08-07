К мясу и шашлыку: пикантный маринованный салат из свежих огурцов и помидоров

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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К мясу и шашлыку: пикантный маринованный салат из свежих огурцов и помидоров

Самая вкусная закуска к мясу и шашлыкам – свежие, запеченные и маринованные овощи. Для пикантности в овощи и овощные салаты добавляйте зелень, чеснок, специи. 

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Как вкусно приготовить овощи

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного маринованного салата из свежих огурцов и помидоров, с зеленью и чесноком. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • Огурцы
  • Помидоры
  • Укроп
  • Уксус 9% – 2 ст.л
  • Масло оливковое – 4 ст.л
  • Соль – 1 ч. л. 
  • Сахар – 1 ч. л.
  • Перец молотый – по вкусу
  • Чеснок – 4-5 зубчиков

Способ приготовления: 

1. Огурцы и помидоры нарежьте большими кусками. Укроп измельчите и все вместе переложите в пакет.

Овощи для салата

2. Туда же добавьте измельченный чеснок, сахар, соль, перец, уксус и растительное масло. Завяжите пакет и все потрусите.

Приготовление салата

3. Переложите в холодильник на 1 час.  

Готовый салат

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