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К мясу и шашлыку: пикантный маринованный салат из свежих огурцов и помидоров
Самая вкусная закуска к мясу и шашлыкам – свежие, запеченные и маринованные овощи. Для пикантности в овощи и овощные салаты добавляйте зелень, чеснок, специи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного маринованного салата из свежих огурцов и помидоров, с зеленью и чесноком.
Ингредиенты:
- Огурцы
- Помидоры
- Укроп
- Уксус 9% – 2 ст.л
- Масло оливковое – 4 ст.л
- Соль – 1 ч. л.
- Сахар – 1 ч. л.
- Перец молотый – по вкусу
- Чеснок – 4-5 зубчиков
Способ приготовления:
1. Огурцы и помидоры нарежьте большими кусками. Укроп измельчите и все вместе переложите в пакет.
2. Туда же добавьте измельченный чеснок, сахар, соль, перец, уксус и растительное масло. Завяжите пакет и все потрусите.
3. Переложите в холодильник на 1 час.
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