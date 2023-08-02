Если вы хотите приготовить очень быстро вкусное и сытное блюдо, идеальным продуктом будут бюджетные сосиски. Их можно не только варить, но еще и жарить на гриле и сковороде, а также запекать и готовить сосиски в тесте. Очень вкусно и сытно будет с пикантными соусами, например, кетчупом, а также со специями, чесноком и овощами.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусных сосисок с овощами и томатным соусом и специями.

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Ингредиенты:

сосиски

лук – 1 шт.

красный перец – 1 шт.

кари – 2 ч. л.

соль – по вкусу

копченая паприка – 2 ч. л.

томатная паста – 100 мл

вода – 100 мл

зеленый лук – пучок

Способ приготовления:

1. Сосиски очистите и сделайте на них небольшие надрезы.

2. Обжарьте сосиски со всех сторон до золотистой корочки.

3. На сковороде обжарьте нарезанный полукольцами лук и сладкий перец около 5-7 минут.

4. Затем добавьте соль, специи, томатную пасту и воду, хорошо перемешайте и переложите сосиски в соус. Готовьте еще 5 минут и украсьте зеленым луком.

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