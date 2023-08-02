К пюре, макаронам и кашам: сосиски в соусе карри с овощами и томатным соусом за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
249
Рецепт сосисок

Если вы хотите приготовить очень быстро вкусное и сытное блюдо, идеальным продуктом будут бюджетные сосиски. Их можно не только варить, но еще и жарить на гриле и сковороде, а также запекать и готовить сосиски в тесте. Очень вкусно и сытно будет с пикантными соусами, например, кетчупом, а также со специями, чесноком и овощами. 

Вкусные жареные сосиски в томатном соусе

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусных сосисок с овощами и томатным соусом и специями.

Рецепт сосисок
Видео дня

Ингредиенты:

  • сосиски
  • лук – 1 шт.
  • красный перец – 1 шт.
  • кари – 2 ч. л.
  • соль – по вкусу
  • копченая паприка – 2 ч. л.
  • томатная паста – 100 мл
  • вода – 100 мл
  • зеленый лук – пучок

Способ приготовления:

1. Сосиски очистите и сделайте на них небольшие надрезы.

Сосиски для приготовления

2. Обжарьте сосиски со всех сторон до золотистой корочки. 

Жареные сосиски

3. На сковороде обжарьте нарезанный полукольцами лук и сладкий перец около 5-7 минут.

Приготовление сосисок

4. Затем добавьте соль, специи, томатную пасту и воду, хорошо перемешайте и переложите сосиски в соус. Готовьте еще 5 минут и украсьте зеленым луком. 

Готовые сосиски с овощами

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты