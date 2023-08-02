К пюре, макаронам и кашам: сосиски в соусе карри с овощами и томатным соусом за 10 минут
Если вы хотите приготовить очень быстро вкусное и сытное блюдо, идеальным продуктом будут бюджетные сосиски. Их можно не только варить, но еще и жарить на гриле и сковороде, а также запекать и готовить сосиски в тесте. Очень вкусно и сытно будет с пикантными соусами, например, кетчупом, а также со специями, чесноком и овощами.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусных сосисок с овощами и томатным соусом и специями.
Ингредиенты:
- сосиски
- лук – 1 шт.
- красный перец – 1 шт.
- кари – 2 ч. л.
- соль – по вкусу
- копченая паприка – 2 ч. л.
- томатная паста – 100 мл
- вода – 100 мл
- зеленый лук – пучок
Способ приготовления:
1. Сосиски очистите и сделайте на них небольшие надрезы.
2. Обжарьте сосиски со всех сторон до золотистой корочки.
3. На сковороде обжарьте нарезанный полукольцами лук и сладкий перец около 5-7 минут.
4. Затем добавьте соль, специи, томатную пасту и воду, хорошо перемешайте и переложите сосиски в соус. Готовьте еще 5 минут и украсьте зеленым луком.
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