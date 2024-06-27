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К шашлыку и рыбе: маринованные помидоры с пикантным соусом за 5 минут
Из помидоров можно готовить пряные и очень вкусные соусы к мясу, а также заправки, салаты и сок. Еще их можно мариновать, солить и консервировать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом пикантных маринованных помидоров с чесночным соусом.
Ингредиенты:
- помидоры – 5 шт.
- лук – 2 шт.
- зелень
Для соуса:
- чеснок – 2 зуб.
- 3 ст. л. растительного масла
- 1/3 ч. л. паприки
- 1 ст. л. соевого соуса
- 1 ст. л. лимонного сока
- 1/2 ч. л. соли
Способ приготовления:
1. Помидоры нарежьте кружочками, лук кольцами, зелень измельчите и выложите слоями в лоток.
2. Соус: в маслом добавьте тертый чеснок, зелень, соль, специи, лимонный сок, перемешайте.
3. Залейте соусом помидоры, накройте крышкой и оставьте на 30 минут в холодильнике.
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