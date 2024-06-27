Из помидоров можно готовить пряные и очень вкусные соусы к мясу, а также заправки, салаты и сок. Еще их можно мариновать, солить и консервировать.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом пикантных маринованных помидоров с чесночным соусом.

Ингредиенты:

помидоры – 5 шт.

лук – 2 шт.

зелень

Для соуса:

чеснок – 2 зуб.

3 ст. л. растительного масла

1/3 ч. л. паприки

1 ст. л. соевого соуса

1 ст. л. лимонного сока

1/2 ч. л. соли

Способ приготовления:

1. Помидоры нарежьте кружочками, лук кольцами, зелень измельчите и выложите слоями в лоток.

2. Соус: в маслом добавьте тертый чеснок, зелень, соль, специи, лимонный сок, перемешайте.

3. Залейте соусом помидоры, накройте крышкой и оставьте на 30 минут в холодильнике.

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