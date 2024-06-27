К шашлыку и рыбе: маринованные помидоры с пикантным соусом за 5 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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К шашлыку и рыбе: маринованные помидоры с пикантным соусом за 5 минут

Из помидоров можно готовить пряные и очень вкусные соусы к мясу, а также заправки, салаты и сок. Еще их можно мариновать, солить и консервировать. 

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Что приготовить из помидоров

Кулинар поделилась в Instagram рецептом пикантных маринованных помидоров с чесночным соусом. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • помидоры – 5 шт.
  • лук – 2 шт.
  • зелень

Для соуса:

  • чеснок – 2 зуб. 
  • 3 ст. л. растительного масла
  • 1/3 ч. л. паприки
  • 1 ст. л. соевого соуса
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • 1/2 ч. л. соли

Способ приготовления: 

1. Помидоры нарежьте кружочками, лук кольцами, зелень измельчите и выложите слоями в лоток.

Приготовление блюда

2. Соус: в маслом добавьте тертый чеснок, зелень, соль, специи, лимонный сок, перемешайте. 

Соус для овощей

3. Залейте соусом помидоры, накройте крышкой и оставьте на 30 минут в холодильнике. 

Готовая закуска

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