Как вкусно приготовить кабачки и баклажаны: советы от Евгения Поливоды
Баклажаны и кабачки – овощи, которые отлично сочетаются между собой и со многими другими продуктами. Различные заправки, специи, острые компоненты – сюда подойдет все. В связи с розгаром сезона этих овощей известный шеф-повар Евгений Поливода поделился подборкой блюд из кабачков и баклажанов с телеканалом СТБ.
Рататуй из кабачков и баклажанов
Ингредиенты:
Для соуса:
болгарский перец – 2 шт
помидоры – 350 г
лук – 200 г
2 веточки тимьяна
соль
растительное масло
Для заправки:
чеснок – 2-3 зубчика
растительное масло – 4 ст. л
зелень по вкусу
соль
перец
Способ приготовления:
Баклажаны нарезаем тонкими кружочками. Солим и оставляем на 30 минут, чтобы убрать горечь.
Готовым соус: болгарские перцы выкладываем в форму для запекания и отправляем в духовку примерно на 30 минут при 180 градусах. Готовый перец заворачиваем в пищевую пленку или пакет и оставляем остыть.
Очищаем перцы от кожицы, удаляем семена и нарезаем мелкими кубиками. Мелко нарезаем лук и чеснок. Помидоры очищаем от кожицы и также нарезаем кубиками.
На растительном масле обжариваем лук, добавляем перец и жарим 2-3 минуты. Добавляем помидоры и тушим 5-7 минут, пока соус не начнет густеть.
Измельчить овощную смесь в блендере, добавить листья чабреца (по желанию). Соус вылить ровным слоем в форму, в которой будет запекаться рататуй.
Кабачки и помидоры нарезаем тонкими кружочками.
В форму, чередуя, выкладываем баклажаны, кабачки и помидоры.
Чтобы приготовить заправку, зелень мелко нарезаем, смешиваем с мелко нарезанным чесноком и маслом. Добавляем соль и перец.
Поливаем блюдо заправкой, закрываем фольгой и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на один час.
Ингредиенты:
баклажаны – 5-6 шт
помидоры – 5-6 шт
болгарский перец – 2 шт
лук репчатый – 3 головки
горький перец – 1 стручок
петрушка – пучок
чеснок – 10 зубчиков
соль – щепотка
сахар – щепотка
соевый соус – по вкусу
уксус 9% – 1 ч.л
растительное масло
Способ приготовления:
Нужно подготовить овощи: моем, в баклажанов и помидоров обрезаем плодоножки, перец очищаем от семян, чистым чеснок от шелухи, лук очищаем, режем полукольцами и замачиваем в холодной воде.
Баклажаны нарезаем полосками вдоль, а затем поперек, чтобы получились треугольники, хорошо солим.
Опускаем баклажаны в кипяток на 3-4 минуты, не даем всплыть. После варки промыть холодной водой, слегка отжать и оставить в друшлаке, чтобы с них стекла лишняя жидкость.
Перекладываем баклажаны в глубокую миску, посыпаем солью, сахаром и перцем. Добавляем нарезанный горький перец, предварительно удалив из него семена.
Помидоры режем на небольшие кусочки, репчатый лук и болгарский перец нарезаем тонкими полукольцами, петрушку мелко рубим.
Добавляем к баклажанам болгарский перец, половину помидоров, половину лука, все тщательно перемешиваем.
Лук, который остался, обжариваем до прозрачности. После этого сразу же отправляем его к баклажанам и перемешиваем.
Добавляем помидоры, которые остались, наливаем немного уксуса и соевого соуса. Туда же добавляем мелко нарезанный чеснок и зелень.
Все хорошо перемешиваем руками, слегка придавливая, чтобы овощи пустили сок и ставим в холодильник на несколько часов промариноваться.
Баклажановые рулеты с сыром
Ингредиенты:
баклажаны – 0,5 кг
сливочный сыр – 100 г
помидоры – 2 шт
зелень – петрушка, укроп, кинза – по вкусу
чеснок – 2-3 зубчика
соль
растительное масло
Способ приготовления:
Баклажаны нарезаем пластинами, толщиной около 1 см. Чтобы блюдо не было горкой, солим баклажаны и оставляем на 20-30 мин.
За это время делаем пасту – измельчаем чеснок и зелень, Смешиваем со сливочным сыром, солим.
Обжариваем баклажаны на растительном масле. Чтобы убрать лишнюю влагу, промакуемо их бумажной салфеткой.
Нарезаем помидоры полосками.
Творожную пасту намазываем на баклажаны тонким слоем, кладем полоску помидора и сворачиваем в рулетики.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: