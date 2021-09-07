Как вкусно приготовить кабачки и баклажаны: советы от Евгения Поливоды

Баклажаны и кабачки – овощи, которые отлично сочетаются между собой и со многими другими продуктами. Различные заправки, специи, острые компоненты – сюда подойдет все. В связи с розгаром сезона этих овощей известный шеф-повар Евгений Поливода поделился подборкой блюд из кабачков и баклажанов с телеканалом СТБ.

Рататуй из кабачков и баклажанов

Ингредиенты:

Для соуса:

Для заправки:

Способ приготовления:

Поливаем блюдо заправкой, закрываем фольгой и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на один час.

Чтобы приготовить заправку, зелень мелко нарезаем, смешиваем с мелко нарезанным чесноком и маслом. Добавляем соль и перец.

В форму, чередуя, выкладываем баклажаны, кабачки и помидоры.

Измельчить овощную смесь в блендере, добавить листья чабреца (по желанию). Соус вылить ровным слоем в форму, в которой будет запекаться рататуй.

На растительном масле обжариваем лук, добавляем перец и жарим 2-3 минуты. Добавляем помидоры и тушим 5-7 минут, пока соус не начнет густеть.

Очищаем перцы от кожицы, удаляем семена и нарезаем мелкими кубиками. Мелко нарезаем лук и чеснок. Помидоры очищаем от кожицы и также нарезаем кубиками.

Готовым соус: болгарские перцы выкладываем в форму для запекания и отправляем в духовку примерно на 30 минут при 180 градусах. Готовый перец заворачиваем в пищевую пленку или пакет и оставляем остыть.

Баклажаны нарезаем тонкими кружочками. Солим и оставляем на 30 минут, чтобы убрать горечь.

Ингредиенты:

Способ приготовления:

Нужно подготовить овощи: моем, в баклажанов и помидоров обрезаем плодоножки, перец очищаем от семян, чистым чеснок от шелухи, лук очищаем, режем полукольцами и замачиваем в холодной воде.

Баклажаны нарезаем полосками вдоль, а затем поперек, чтобы получились треугольники, хорошо солим.

Опускаем баклажаны в кипяток на 3-4 минуты, не даем всплыть. После варки промыть холодной водой, слегка отжать и оставить в друшлаке, чтобы с них стекла лишняя жидкость.

Перекладываем баклажаны в глубокую миску, посыпаем солью, сахаром и перцем. Добавляем нарезанный горький перец, предварительно удалив из него семена.

Помидоры режем на небольшие кусочки, репчатый лук и болгарский перец нарезаем тонкими полукольцами, петрушку мелко рубим.

Добавляем к баклажанам болгарский перец, половину помидоров, половину лука, все тщательно перемешиваем.

Лук, который остался, обжариваем до прозрачности. После этого сразу же отправляем его к баклажанам и перемешиваем.

Добавляем помидоры, которые остались, наливаем немного уксуса и соевого соуса. Туда же добавляем мелко нарезанный чеснок и зелень.