Кабачки, как грибы: идея приготовления вкусной закуски на зиму
Если приготовить кабачки на зиму по следующей технологии – они будут очень похожи на грибы. Вкус просто не отличить. В прохладный период года такая закуска будет отличным дополнением к каше, мясу и рыбе.
Идея приготовления кабачков, похожих по вкусу на грибы, опубликована на странице фудблогера Юлии с ником juli_co.ok в Instagram. Банки с такими кабачками могут хорошо храниться в квартирных условиях.
Ингредиенты на 4 баночки 0.5 л:
- кабачки – 2 кг
- чеснок – 1 головка
- соль – 50 г
- сахар – 125 г
- уксус столовый 9% – 125 мл
- перец черный – 1 ст.л.
- петрушка – 1 пучок
- укроп – 1 пучок
Способ приготовления:
1. Кабачки нарезаем полукольцами, добавляем мелко нарезанную зелень и все остальные ингредиенты.
2. Хорошо перемешиваем и оставляем на час.
3. В это время кабачки перемешиваем каждые 15 минут.
4. Стерилизуем банки.
5. Через час баночки наполняем плотно кабачками. Образовавшийся в конце сок доливаем в каждую баночку поровну.
6. Ставим в кастрюлю, доливаем воду так, чтобы банки были почти покрыты водой (на 2 пальца свободного места).
7. Прикрываем стерилизованными крышками.
8. Когда в кастрюле закипит вода, через 5 минут должны закипеть кабачки (вы увидите пузырьки в банке). С этого момента готовим 15 минут.
9. Закручиваем, ставим верх дном, накрываем и даем полностью остыть.
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