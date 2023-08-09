Если приготовить кабачки на зиму по следующей технологии – они будут очень похожи на грибы. Вкус просто не отличить. В прохладный период года такая закуска будет отличным дополнением к каше, мясу и рыбе.

Идея приготовления кабачков, похожих по вкусу на грибы, опубликована на странице фудблогера Юлии с ником juli_co.ok в Instagram. Банки с такими кабачками могут хорошо храниться в квартирных условиях.

Ингредиенты на 4 баночки 0.5 л:

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кабачки – 2 кг

чеснок – 1 головка

соль – 50 г

сахар – 125 г

уксус столовый 9% – 125 мл

перец черный – 1 ст.л.

петрушка – 1 пучок

укроп – 1 пучок

Способ приготовления:

1. Кабачки нарезаем полукольцами, добавляем мелко нарезанную зелень и все остальные ингредиенты.

2. Хорошо перемешиваем и оставляем на час.

3. В это время кабачки перемешиваем каждые 15 минут.

4. Стерилизуем банки.

5. Через час баночки наполняем плотно кабачками. Образовавшийся в конце сок доливаем в каждую баночку поровну.

6. Ставим в кастрюлю, доливаем воду так, чтобы банки были почти покрыты водой (на 2 пальца свободного места).

7. Прикрываем стерилизованными крышками.

8. Когда в кастрюле закипит вода, через 5 минут должны закипеть кабачки (вы увидите пузырьки в банке). С этого момента готовим 15 минут.

9. Закручиваем, ставим верх дном, накрываем и даем полностью остыть.

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